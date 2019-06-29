Силуанов оценил риски торговой войны между Китаем и США

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что торговая война между Китаем и США может негативно повлиять на российскую экономику и привести к снижению экспорта, сообщает RT.
"Это снижение товарооборота, взаимной торговли, снижение потоков капитала, тех же инвестиций. Это также падение спроса на глобальные товары, которыми торгует и Россия. Сокращение экспорта российских товаров влияет на нашу экономику. Мы – часть мировой экономики. Когда две крупнейшие экономики спорят между собой, это, конечно, касается и ситуации в экономике других стран", – пояснил Силуанов.
Он отметил, что Москва ориентирована на то, чтобы торговые войны в других странах минимально влияли на российскую экономику.
Силуанов подчеркнул, что России необходимо быть готовой предложить собственные товары государствам, в которых усложняются условия торговли.
"Поэтому нам надо активнее развивать торговые отношения с китайскими партнерами, что мы уже делаем. И у нас растет товарооборот с Китаем – 108 миллиардов долларов за прошлый год, стоит задача увеличить эту цифру до двухсот миллиардов. Это не связано с какими-то ограничениями и торговыми войнами. Это обусловлено тем, что нам нужно продвигать свой товар вне зависимости от того, есть торговые конфликты или нет", – заключил Силуанов.
Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что торговая война между США и Китаем не окажет серьезного влияния на макроэкономические показатели мировой экономики, а последствия этого спора затронут финансовый рынок РФ. Он подчеркнул, что это негативно скажется на спросе на российскую продукцию, в частности на ключевые ресурсы: нефть, металлы и уголь.
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