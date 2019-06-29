Инфляция в Сибири выше, чем в среднем по России, однако жизнь здесь дешевле. Об этом заявил начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

"Уровень инфляции в округе немного выше среднероссийского. Несмотря на это уровень цен остается более низким. Жизнь в Сибири по-прежнему дешевле, чем в среднем по стране", – сказал Морев.

По его словам, в Сибири дешевле стоит построить дом и сделать ремонт в квартире, получить образование и вылечить зубы. В Сибири ниже цены на продукты питания, одежду, обувь, лекарства, легковые автомобили, бензин и даже услуги красоты.

"Семь из десяти товаров и услуг потребительской корзины сибиряков стоят дешевле, чем в целом по стране", – отметил Морев.

Уровень инфляции

Согласно данным ЦБ, в мае 2019 года годовая инфляция в Сибири замедлилась с 5,6% до 5,4%. Снижение инфляции отмечается также по всей России.

Самая минимальная инфляция в мае 2019 года среди сибирских регионов сохранялась в Республике Алтай – 3,1%. Ниже среднероссийского уровня инфляция в Республике Тыва (4,5%), Новосибирской области (4,6%) и Алтайском крае (4,9%).

Эксперты связывают это с ограничением роста цен на моторное топливо и как следствие – транспортных издержек. Также сдерживающим фактором инфляции стала умеренная, а где-то даже слабая потребительская активность населения. Иными словами, сибиряки стали меньше покупать.

В Республике Алтай на снижение уровня инфляции повлияло так же повышение конкуренции в сетевой торговле.

Инфляция услуг в Сибири в мае не изменилась. А вот продовольственная инфляция выросла до 6,7%. Напомним, в апреле она составляла 6,5%.

Что подорожало

Основной вклад в ускорение инфляции внесли цены на овощи. В частности лук, чеснок, морковь, свеклу.

Причиной стало то, что основные поставщики из Беларуси и Средней Азии перенаправили часть своего урожая с российского рынка на европейский, который испытывает дефицит местной продукции из-за засухи. Эксперты ожидают, что ситуация стабилизируется с началом поступления на рынки российского урожая овощей.

В мае в регионе ускорился рост цен на свинину и курицу. В Центробанке одной из главных причин называют слишком длинные и теплые майские выходные – люди в эти дни чаще покупали мясо. А спрос вызвал подорожание продукта.

Кроме этого, повысились темпы роста цен на молоко и молочную продукцию, сливочное масло, сыры, хлеб, макароны и крупы.

Что подешевело

В мае в Сибири подешевел картофель. Его запасы оказались гораздо больше, чем год назад.

Подешевели отдельные морепродукты, а также яблоки и лимоны – на снижение цены повлияло достаточно высокое предложение этого товара на рынке.

Так же в мае в Сибири замедлился годовой рост цен на яйца, сахар и муку.

Улететь из Алтая стало дешевле

Непродовольственная инфляция в Сибири в мае впервые с начала года опустилась ниже 4%.

Как уже отмечалось, основная причина – сдерживание цен на моторное топливо и легковые автомобили.

А в Республике Алтай доступнее, чем год назад, оказался каждый второй непродовольственный товар. Цены снижались из-за высокой конкуренции торговых сетей, которые объявляли различные акции, чтобы привлечь покупателя.

Темпы роста цен на услуги остались на уровне апреля – 5,8%.

В некоторых регионах подешевел авиакеросин, что вызвало замедление роста цен на авиабилеты. А в Алтайском крае авиаперелеты в мае стоили дешевле, чем год назад.

Заграница стала дороже

В то же время ускорился рост стоимости зарубежных туристических поездок. Больше всего – в Томской области. Существенно подорожали такие популярные у томичей направления, как Греция и Испания. Как отмечают эксперты, причиной стал высокий спрос и ограниченность предложения.

По данным Банка России, годовая инфляция в России в марте прошла локальный пик. Согласно обновленному прогнозу Банка России, инфляция в текущем году будет ниже, чем ожидалось ранее, и составит 4,2-4,7%. В дальнейшем она будет находиться на уровне 4%.