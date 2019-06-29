Путин назвал произволом дело против Голунова

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 назвал произволом ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова, пишут "Известия".
"Что касается ситуации с Голуновым, там не несправедливость, там произвол. Он должен быть расследован, и должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу", – заявил Путин.
Во время "Прямой линии" президент назвал ситуацию с Голуновым ненормальной. Он напомнил, что после этого случая уволены два генерала. Также, по его словам, сейчас в стране необходимо наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, "чтобы людей ради галок в тюрьму не сажали".
Голунов был задержан в Москве 6 июня. Сообщалось, что при себе у него были наркотики, которые также обнаружили и у него дома во время обыска. Журналиста обвинили в покушении на сбыт запрещенных веществ. Сам журналист заявил, что наркотики ему подбросили.
11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что с Голунова сняли обвинения. Также министр попросил президента освободить от должностей главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве и начальника УВД по ЗАО Москвы. Позже Путин уволил двух генералов, а полицейских на время расследования отстранили от работы.
Ранее сообщалось, что уголовное дело о попытке сбыта наркотиков, фигурантом которого был Голунов, направят в прокуратуру Москвы, чтобы затем передать его следователям СК России для оценки правомерности действий сотрудников, связанных с делом журналиста.
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