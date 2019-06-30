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Алтайская ГАИ сообщает о закрытии трассы в связи с паводком в Иркутской области

, ИА "Амител"
В ГИБДД предложили схему движения объезда опасного участка
Паводок в Иркутской области/ Фото: moscow-baku.ru

Паводок в Иркутской области/ Фото: moscow-baku.ru

Из-за сложной паводковой ситуации в Иркутской области закрыт участок с 1477 по 1497 км. федеральной трассы Р-255 "Сибирь" (Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск). Движение закрыто для всех видов транспорта, подчеркивают в Госавтоинспекции Алтайского края и рекомендует водителям по возможности отложить поездки по этому участку трассы.

Для объезда данного участка необходимо двигаться по маршруту: Тайшет – Лесогорск – Чунский с выходом на автомобильную дорогу А-331 "Вилюй" – Братский район –Тулун.

Ограничение действует до особого распоряжения или до нормализации ситуации, подчеркивают в ГИБДД.

Напомним, в Иркутской области на прошлой неделе резко поднялся уровень воды в реках из-за обильных осадков. В области введен режим чрезвычайной ситуации. В зоне подтопления находится 31 населенный пункт четырех  районов: Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского и Чунского.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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