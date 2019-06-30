Мужчина устроил стрельбу в ТЦ "Эдем" в Новосибирске, после чего совершил самоубийство, сообщает ТАСС.
По предварительной информации правоохранителей, 29 июня местный житель принес зарегистрированный на его имя карабин в торговый центр, где работала девушка, в которую он был влюблен.
Там он выстрелил в ее молодого человека. Ранение оказалось смертельным – горожанин погиб на месте преступления.
На место происшествия незамедлительно прибыли правоохранительные органы и потребовали от человека сложить оружие и сдаться. Вместо этого убийца совершил суицид.
На месте происшествия работают полицейские. Они выясняют все обстоятельства случившегося.
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