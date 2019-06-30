Украинская актриса, телерадиоведущая и певица Анна Седокова выступила в Алтайском крае 29 июня.
Экс-солистка группы "Виагра" дала концерт в городе Яровом, в пляжно-развлекательном комплексе "Причал 22".
В пути из Новосибирска в Яровое поп-исполнительница успела выложить новое фото в свой Instagram и поделиться эмоциями.
"Вчера уснула прям в косметике. С этими сопелками, — рассказала Седокова. — Сон был ровно полтора часа, потом самолёт, после Новосибирск. А сейчас, мы уже как часа два, в машине, едем в Яровое с концертом".
По ее словам, время в пути она использовала с пользой – на раздумья и чтение.
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