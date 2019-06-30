Воскресенье, 30 Июнь, 15:57

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,08
€ 71,82
Обь
322см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Прямая линия с Путиным-2019День поля - 2019ЕГЭ-2019
Новости

Названы регионы, где за ЖКХ платят меньше 500 рублей

, ИА "Амител"
В список с самыми дешевыми услугами ЖКХ вошли Дагестан, Тува и Ингушетия
Фото: из архива Amic.ru

Фото: из архива Amic.ru

Эксперты подсчитали, сколько за "коммуналку" платят жители различных регионов, сообщает "Российская газета".

Как выяснилось, разброс цен оказался очень большой – разница между регионами с самыми дорогими и самыми дешевыми услугами ЖКХ оказалась почти восьмикратной.

Так, в число регионов, где платят за коммунальные услуги меньше 500 рублей в месяц на человека, вошли Дагестан (457 рублей), Тува (478 рублей) и Ингушетия (488 рублей).

Дороже всего ЖКХ обходится жителям Магаданской области (3511 рублей), Камчатского края (3420 рублей), Чукотского автономного округа (3003 рублей) и Московской области (2607 рублей).

Среднестатистический россиянин выплачивает за услуги ЖКХ 17 936 рублей в год (1495 рублей в месяц). Это на 5,3% выше, чем годом ранее.

Председатель Совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова отметила, что наибольшие расходы на ЖКХ у регионов с малой плотностью населения, суровым климатом и высокими доходами населения.

По ее словам, это закономерно, так как каждый их этих факторов влияет на стоимость содержания коммунального хозяйства и затраты на выполнение требуемых услуг.

"Минимальные платежи за услуги ЖКХ приходятся на небольшие регионы с достаточно низкими доходами населения: больше, чем сегодня, население платить там все равно не сможет", – заявила Трубникова.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
15:38
Ученые назвали месяца с учащающимися инфарктами 0
15:01
Названы регионы, где за ЖКХ платят меньше 500 рублей 0
14:45
"Шахтовый" картельный сговор выявило новосибирское УФАС 0
14:21
Где в Алтайском крае можно получить инженерные специальности 0
13:32
Житель Горно-Алтайска избил бывшую жену и угрожал ее убить 0
13:01
Собака "оседлала" лося и грызла его, пока он переплывал реку на Алтае 0
12:39
Анна Седокова дала концерт в Алтайском крае 0
12:05
Мужчина с ножом ограбил офис микрозаймов в Барнауле 2
11:36
Мужчина застрелил соперника в ТЦ Новосибирска и покончил с собой 2
11:01
Водитель иномарки сбил женщину на зебре в Горно-Алтайске 0
10:33
Труп мужчины обнаружили на реке Алей в Рубцовске 0
10:09
В Горном Алтае нашли тело шестой новосибирской туристки 0
09:42
На трассе под Барнаулом столкнулись два автомобиля 0
09:07
170 литров диско-супа сварили на алтайском фестивале "Ах! Фест" 0
08:38
Памятник в честь юбилея студотряда "Алтай" открыли в Барнауле 0
08:06
200-километровый крестный ход из Барнаула стартует 30 июня 3
07:40
Подростки сделали Индустриальный район Барнаула самым криминальным 2
07:18
Алтайская ГАИ сообщает о закрытии трассы в связи с паводком в Иркутской области 1
07:02
Более 1000 детей поставили на учет в полицию в Алтайском крае с начала года 4
06:44
Нестандарт, или Проблемы высоких людей 1
06:20
Дожди и туманы: прогноз погоды в Алтайском крае на воскресенье, 30 июня 0
06:09
Новая методика диагностики рака появилась в онкоцентре Алтайского края 0
23:32
Житель Алтая спас женщину и двух детей, перед тем как автомобиль загорелся 0
22:56
Украинцев назвали самой сексуальной нацией в мире 2
21:44
Тело мужчины нашли в Оби за Новым мостом в Барнауле 0
20:55
Скворцова: "Мы единственная страна, которая планирует по потребностям населения" 4
19:43
Виктор Томенко рассказал о победах и достижениях алтайских студенческих отрядов 0
19:12
Путин назвал произволом дело против Голунова 0
18:44
От +5 до +25: погода в Алтайском крае на 30 июня 0
18:29
Улюкаев в стихах из колонии рассказал о жизни "до и после срока" 3
17:36
Путин рассказал о непростом выборе, который стоит перед Евросоюзом 1
17:14
Каток сделал дыру в недавно положенном асфальте в Барнауле 0
16:49
Главные символы столицы Алтайского края назвали в ОНФ 0
16:39
Вода и продукты выросли в цене в Приангарье на фоне крупного паводка 0
15:34
Трамп назвал Путина "прекрасным парнем" и "необычайным человеком" 5
15:01
Водитель на большой скорости влетел в клумбу в Барнауле 3
14:36
Названы самые распространенные заболевания домашних кошек в России 0
14:08
Двое жителей Рубцовска украли 22 бутылки шампуня и 7 дезодорантов 1
13:42
Малозаметные симптомы рака яичников назвали медики 0
13:06
Около 60 тысяч новых рабочих мест должно появиться на Алтае к 2024 году 5
12:33
Зеленский показал конституцию Украины в комиксах 0
12:01
Два мобильных центра здоровья будут работать в Барнауле 29 июня 1
11:52
Жители Рубцовска живут в аварийном доме, который по документам снесен 2
11:27
Введение льготной ипотеки для учителей рассмотрит Минпросвещения 2
10:44
РПЦ и Минтруд создадут комиссию по содействию социальным проектам 0
10:17
Фестиваль уличного кино, пляж и концерты: как провести День молодежи в Барнауле 0
10:12
Сергей Шубенков из-за травмы пропустит этап Бриллиантовой лиги в США 3
09:37
Силуанов оценил риски торговой войны между Китаем и США 1
09:07
Алибасов объявил о кардинальном обновлении состава группы "На-На" 0
08:58
Доля "плохих" долгов россиян по кредитным картам снизилась на 2,4% 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.