Эксперты подсчитали, сколько за "коммуналку" платят жители различных регионов, сообщает "Российская газета".
Как выяснилось, разброс цен оказался очень большой – разница между регионами с самыми дорогими и самыми дешевыми услугами ЖКХ оказалась почти восьмикратной.
Так, в число регионов, где платят за коммунальные услуги меньше 500 рублей в месяц на человека, вошли Дагестан (457 рублей), Тува (478 рублей) и Ингушетия (488 рублей).
Дороже всего ЖКХ обходится жителям Магаданской области (3511 рублей), Камчатского края (3420 рублей), Чукотского автономного округа (3003 рублей) и Московской области (2607 рублей).
Среднестатистический россиянин выплачивает за услуги ЖКХ 17 936 рублей в год (1495 рублей в месяц). Это на 5,3% выше, чем годом ранее.
Председатель Совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова отметила, что наибольшие расходы на ЖКХ у регионов с малой плотностью населения, суровым климатом и высокими доходами населения.
По ее словам, это закономерно, так как каждый их этих факторов влияет на стоимость содержания коммунального хозяйства и затраты на выполнение требуемых услуг.
"Минимальные платежи за услуги ЖКХ приходятся на небольшие регионы с достаточно низкими доходами населения: больше, чем сегодня, население платить там все равно не сможет", – заявила Трубникова.
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