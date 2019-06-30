В Роструде рассказали про условия, при которых отпуск разрешается разбить на части, сообщает "Российская газета".
Главным условием разделения отпускных дней на разные периоды года является согласие работника и работодателя.
При этом подчеркивается, что общее число отпускных дней должно быть не менее 28 календарных дней, а как минимум одна его часть – не короче 14.
Запрещать брать полный отпуск за раз без согласия на то работника работодатель не имеет права.
В противном случае ему грозит до 50 тысяч рублей штрафа (как юридическому лицу), а должностному лицу, не разрешившему отгулять все отпускные без перерыва – до 5 тысяч рублей (при повторном нарушении – дисквалификация).
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