1 июля у компании "Транс-Лайн" истекает лицензия на обслуживание автобусных маршрутов №33, 77 и 121, а продлевать ее не стали. В результате в спешном порядке организован смотр претендентов без проведения открытого конкурса.
Как сообщает "Московский комсомолец", по результатам изучения предоставленных 29 июня документов и проведенного в тот же день смотра транспортных средств, предлагаемых заявителем для осуществления регулярных перевозок, маршруты переданы на обслуживание компании "АГАС-Транс".
Примечательно, до ноября 2018 года эти маршруты она и обслуживала, но затем их передали "Транс-Лайн".
Причем одновременно с этим компании пришлось снять все автобусы с бийского маршрута №55, что привело к проблемам в наукограде.
В дело вмешалась местная администрация, которая грозила применить к перевозчику штрафные санкции.
До этого же по барнаульским маршрутам №33, 77, 121 возила людей много лет компания "АГАС-Транс".
"АГАС-Транс" оспаривал это решение в суде и УФАС. В итоге в феврале управление встало на сторону "АГАС-Транса" и аннулировало результаты конкурса, но мэрия подала на это решение апелляцию.
В середине марта Арбитражный суд приостановил действие результатов конкурса и свидетельств на маршруты, которые успели выдать "Транс-Лайну".
22 марта мэрия Барнаула в срочном порядке объявила новый аукцион на перевозку по трем маршрутам на некоторое время, пока идут судебные разбирательства.
В этот же день комиссия посмотрела автопарк обоих перевозчиков, с перевесом всего в несколько десятых баллов победу одержал "Транс-Лайн".
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