1 июля вступил в силу закон об изменении правил продажи молочных продуктов. Теперь молочные и молокосодержащие продукты в магазинах будут выкладывать на отдельные полки.
28 января 2019 года правительство РФ подписало постановление № 50 "Об изменении правил продажи молочных продуктов", в котором установлены требования к раздельному размещению молочной продукции в торговом зале в зависимости от ее компонентного состава.
Полки натуральных молочных продуктов будут подписаны "Продукты без заменителя молочного жира".
"Раздельное размещение видов молочной продукции в зависимости от их компонентного состава позволит упростить выбор такой продукции покупателями", – пояснили в правительстве.
Комментарии
коров нет,молока нет,а полки есть,воистину театр абсурда.
молочной сказке, вообще не найдется тогда места в магазинах...
Даже интересно, чья продукция попадет на полку молочных продуктов)
Браво! Тоже хотела написать про них, что по ходу они будут стоять на одной полке с порошками, мылом и т.д. Ибо молока коровьево у них точно нет!
"коров нет,молока нет,а полки есть,воистину театр абсурда."
Сколько можно писать эту чушь? Надои растут из года в год. Аграрии получают дотации и не хилые с надоя, а не с поголовья, поэтому и растут надои.
Зайдите http://old.mcx.ru/moloko/ и смотрите надой в любом регионе. В крае уже около 5000 литров на фуражную голову, в 2 раза больше чем при СССР, по 15,7 литров в сутки, а вы все живете в своих грезах.
А перестройку полок в магазине, дополнительные затраты, оплатит как всегда, покупатель.