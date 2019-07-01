Бывший мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин, в отношении которого сейчас идет суд по превышению должностных полномочий, пойдет на выборы депутатов парламента Республики Алтай. Об этом порталу Amic.ru рассказал алтайский политтехнолог Константин Лукин, информацию подтвердил и сам Облогин.
"Экс-мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин планирует идти на выборы депутатов Республики Алтай самовыдвиженцем, а также выставить кандидатов по округам города", – рассказал Лукин.
Виктор Облогин сообщил Amic.ru, что идет на выборы, чтобы "строить цивилизованный город и республику, решать многочисленные проблемы, поднимать экономику, улучшать жизнь людей".
"Я состоял в партии "Единая Россия", но по определенным причинам из нее вышел (возбуждение уголовного дела, – прим. ред.). В другие партии вступать не буду, поэтому иду самовыдвиженцем. Я считаю, что партии себя изжили", – пояснил он.
Напомним, против Виктора Облогина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 286 УПК РФ, п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ. Его обвиняют в похищении внедорожника Toyota Land Cruiser Prado 2008 года выпуска, принадлежащего администрации, организации незаконного изъятия выделенных средств из программы развития малого и среднего предпринимательства и в других эпизодах. Суд против него еще идет, что не мешает ему выдвигаться, заявил Лукин.
Виктор Облогин уверен: суд признает его невиновным. Все вменяемые обвинения он назвал "полной грязью" и заявил, что если бы вернулся назад, все сделал бы так же.
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