44-летнюю жительницу Бийска задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, она взяла деньги у пенсионера за снятие порчи, сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
По версии следствия, женщина предложила 61-летнему мужчине снять с него порчу. Потерпевший согласился.
"Сначала для проведения ритуала женщина попросила принести ей яйцо, которое завернула в ткань и разбила о стол. После этого она сказала, что для завершения обряда необходимы денежные средства. Потерпевший вынес из дома 105 тысяч рублей и передал их неизвестной", – сообщают правоохранители.
Она завернула деньги в ткань и передала мужчине, но внутри ничего не оказалось, а злоумышленница сбежала.
Полицейские нашли ее по горячим следам и задержали. Деньги вернули потерпевшему.
Против бийчанки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
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