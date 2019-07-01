Пользователи социальных сетей обсуждают шутку выпускника, который приклеил ленту "классный руководитель" на памятник Владимиру Ленину в Бийске.
Фотографии "украшенной" скульптуры опубликовали в паблике "Инцидент Бийск" в соцсети "ВКонтакте".
Мнения горожан разделились. Причем даже среди одобряющих деятельность самого успешного российского революционера единого мнения по поводу поступка школьника не было.
В то время как одни считали такое действие "осквернением памяти" Ленина, другие согласились, что он был действительно "классным руководителем".
Другие же отнеслись к произошедшему с юмором.
"Хороший у него классный был", – пошутил один из комментаторов.
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