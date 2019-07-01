Пассажиры автобуса сообщением "Барнаул – Яровое", отправившегося с автовокзала краевой столицы 29 июня, в паблике Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте" пожаловались на качество услуг.
"Зайдя в автобус, был в шоке: очень грязные чехлы внутри салона, отвратительно грязный пол, на панелях и окнах пыль", — рассказывает один из пассажиров.
По его словам, одной грязью неприятные ощущения людей в салоне не ограничились. Автобус еще не успел выехать из города, а людей, находящихся в нем, начал одолевать запах гари.
Клиенты попросили водителя остановиться и проверить, отчего внутри чувствуется запах жженой резины.
Не найдя никаких неполадок, водитель пригласил пассажиров обратно в автобус, но двое из них дальше ехать отказались. В итоге общественный транспорт благополучно добрался до Ярового без них.
"Дышать на тот момент было невозможно, — утверждает подписчик паблика. — Запах прошел минут через 30-40, но что это было, так никто и не понял".
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