Остановленный с 26 июня АО "Рубцовский хлебокомбинат" ликвидируют, сообщает портал "вРубцовске.ру".
По словам одного из бывших работников, сотрудники уже получили уведомление об увольнении в связи с ликвидацией предприятия.
В общей сложности на производстве хлебобулочных изделий трудилось около 300 человек.
По информации портала, компания прекращает существование из-за растущей задолженности.
Комментарии
Ну вот и ещё одно предприятие в глубокую консервацыю пустили! Щяс металлолом сдадут,и бабло на борьбу с нищетой пустют?
Промышленное предприятие пустили по ветру , а хлеб теперь печь будут мелкие конторки с неизвестно какими работниками и в неизвестно каких условиях , нда ....
1.07.2019 18:48
гость
Промышленное предприятие пустили по ветру , а хлеб теперь печь будут мелкие конторки с неизвестно какими работниками и в неизвестно каких условиях , нда ....
Там большая часть Рубцовска давно свой хлеб пекут, плюс бражку гонят.....