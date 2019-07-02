Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил подготовить детские лагеря к приему детей из Иркутской области, где в связи с паводком под затопление попали многие населенные пункты. Подробности сообщает пресс-служба краевого правительства.
"Мы в стороне оставаться не должны, надо поддержать наших земляков, соседей", – призвал Виктор Томенко.
Летние лагеря Алтайского края уже готовы разместить 360 детей из Иркутской области, сообщила заместитель председателя правительства региона Ирина Долгова. Всего в регионе летом 2019 года будет работать 874 лагеря различной направленности и разных типов, где отдохнет более 175 тысяч школьников Алтайского края.
Алтайские власти передали это предложение правительству Иркутской области.
Напомним, на последней неделе июня в Иркутской области резко поднялся уровень воды в реках из-за обильных осадков. По данным областного МЧС пострадали уже 744 человека. Есть сообщения о семи погибших и девяти пропавших без вести. На 1 июля 2019 года паводок коснулся 55 населенных пунктов Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Зиминского и Куйтунского районов, вода зашла в 3,2 тысячи домов, 18 социально значимых объектов и 3,5 тысячи приусадебных участков. Эвакуировано более двух тысяч человек.
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