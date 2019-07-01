Освободившийся из мест лишения свободы 39-летний селянин из Шипуновского района всего за четыре месяца успел совершить сразу два тяжких преступления – убийство и изнасилование, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Как установлено судом и следствием, в мае 2018 года мужчина пришел в гости к односельчанину, где находился его брат.
В ходе конфликта он схватил табурет и нанес 65-летнему хозяину дома смертельные травмы, в том числе переломы ребер.
Спустя четыре месяца – в августе – рецидивист напал на 17-летнюю девушку, и под угрозой смерти изнасиловал ее и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.
Вскоре мужчину задержали. Его признали виновным по трем статьям УК РФ: ч. 4 ст. 111 (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего), п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней с применением насилия и угрозой убийства) и п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней с применением насилия и угрозой убийства).
Суд счел доказательства следствия достаточными и назначил мужчине наказание в виде 17 лет 6 месяцев колонии строгого режима.
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