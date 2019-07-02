Алтайский край включили в пилотный проект по снижению бедности

Минтруд России внес еще пять регионов в пилотный проект по снижению бедности в России: Алтайский и Пермский края, Курганскую область, а также республики Коми и Тыва.
Они дополнили список из еще восьми субъектов РФ: Республики Татарстан, Кабардино-Балкарии, Приморского края, Ивановской, Нижегородской, Новгородской, Липецкой и Томской областей.
Главная цель пилотных проектов – провести всесторонний анализ причин бедности и разработать эффективные механизмы для увеличения доходов граждан.
Особое внимание будет уделено бедным гражданам, у которых есть дети, особенно инвалиды. Их социальная поддержку планируется тщательным образом проанализировать и проработать.
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