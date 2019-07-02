Большинство россиян хотят работать после выхода на пенсию

Роструд провел социологическое исследование, в результате которого выяснилось, что 56,3% россиян планируют работать после достижения пенсионного возраста, пишут "Известия".
Треть опрошенных (30,1%) заявили, что готовы продолжить работу по профессии после выхода на пенсию, 25% хотели бы устроиться на менее сложную работу с неполным графиком. Еще 27,6% сообщили о планах получить допобразование, чтобы в будущем работать в удаленном режиме.
Более 70% опрошенных считают, что возможность старшего поколения работать зависит от начальства.
Не планируют работать после достижения пенсионного возраста 27,1% граждан, еще 16,6% затруднились однозначно ответить на вопрос.
В Роструде отметили, что работодатели не всегда объективны в оценке сотрудников старшего возраста в силу стереотипов. По оценке ведомства, серьезный бизнес заинтересован в работниках старше 45 лет в силу их ответственности и чувства долга.
Ранее сообщалось, что после выхода на пенсию продолжают работать около 40% россиян, и в ближайшие годы из-за риска бедности их доля будет только расти. По оценкам экспертов, за последние десять лет удельный вес занятых среди пенсионеров по старости увеличился примерно в 1,5 раза.
Комментарии
Правильно говорить не "хотят", а вынуждены работать после выхода на пенсию
А причины то не спросили такого рвения к работе?
не прожить иначе
На пенсию могут прожить только 27%.
Забыли добавить, что работать они хотят бесплатно, за идею. Ну и чтобы скучно не было
Это не желание а необходимость - чтобы ласты не склеить. Слепошарые вы наши Чиновнички.
Конечно пенсионеры хотят работать после выхода на пенсию, потому что пенсию можно считать только дополнительным бонусом к предшествующей зарплате и возможностью "побаловать" себя и своих детей и внуков материально. Но это никак не означает, что пенсионеры с радостью готовы работать до тех пор, пока их не вынесут "вперед ногами". Я думаю каждый мечтает отдохнуть, попутешествовать... Только как это сделать на те нищенские пенсии, которыми одарило их наше заботливое государство?
Зато Крым наш!!! Ахахахахахахаха!!11
2.07.2019 11:24
- гость -
Успокойся болезный! Лично вы как пострадали от этого?
2.07.2019 11:24
- гость -
Успокойся болезный
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Болезный - это ты!
Большинство россиян НЕОБХОДИМО работать после выхода на пенсию !!! ЧТО БЫ НЕ СДОХНУТЬ ОТ ГОЛОДА И БОЛЕЗНЕЙ !!!
Начинают помаленьку приучать к мысли, что необходимо еще повысить возраст выхода на пенсию- ну не желает народ отдыхать, желает работать.