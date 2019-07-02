Горячая линия по вопросам качества арбузов заработала на Алтае

Жители Алтайского края в течение июля смогут получить консультации по вопросам защиты прав при покупке бахчевых культур и овощей, позвонив на горячую линию регионального Роспотребнадзора.
Телефон горячей линии управления: (3852) 66-54-27. Вопросы можно задать с понедельника по четверг с 8:30 до 17:00 (обед с 12:45 до 13:15), в пятницу – с 8:30 до 12:45.
Номер телефона Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (круглосуточно, звонок бесплатный).
Также в Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю продолжает работу горячая линия о фактах возможных коррупционных правонарушений со стороны сотрудников ведомства и его территориальных отделов. Обращения от граждан и предпринимателей, в том числе анонимно, принимают по телефону (3852) 36-46-31 с понедельника по четверг – с 9 до 17 часов, в пятницу – с 9 до 15 часов, обед с 12:45 до 13:15.
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