Паводок в Иркутской области / Фото: @propeller.video, @m.v_007, @evgenysibiryak, roscosmos.ru, 38.mchs.gov.ru
Разрушительный паводок, образовавшийся в результате ливней, обрушился на Иркутскую область в последних числах июня. Режим ЧС введен в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. Частично затоплены города Нижнеудинск, Тулун и Иркутск. По сообщению регионального МЧС всего было затоплено 83 населенных пункта и семь участков автомобильных дорог местного значения, повреждено 13 автомобильных мостов.
Наводнение унесло жизни уже 16 человек. Неизвестна судьба еще девяти человек, в том числе ребенка, – передает "Интерфакс".
В настоящее время на реках идет снижение уровня воды.
Комментарии
Дальше вырубайте лес!
Не затоплено, а увлажнено! Не взрыв, а хлопок! Не утонул, а хотел искупаться.
Вы что , "качнуть права хочите"?