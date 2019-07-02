Минздрав Алтайского края опроверг сообщения из соцсетей о закрытии родильного дома в Новоалтайске. В ведомтсве порталу Amic.ru сообщили, что учреждение было закрыто на помывку.
"Новоалтайский роддом открыт после традиционной санитарной обработки. Он был закрыт на "помывку" с 17 мая по 12 июня", — сообщили в Минздраве.
Информация о закрытии роддома появилась в соцсетях, сообщалось, что туда перестали принимать рожениц.
В ведомстве уточнили, что рожениц там принимать будут, но только в физиологических родах. Таким образом, Новоалтайский роддом официально станет роддомом первого уровня. Кроме Новоалтайска учреждение буде работать на Первомайский, Косихинский, Тальменский и Троицкий районы. Пациенток в осложнениями будут направлять в краевой перинатальный центр "Дар".
"Все медицинские и технические специалисты отделения продолжат работать в Новоалтайской городской больнице", — добавили в Минздраве.
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