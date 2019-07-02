Студентов и школьников предложили проверять на наркотики

Минздрав России разработал законопроект, вводящий обязательный осмотр студентов и школьников на употребление наркотиков, пишет "Парламентская газета".
"Внести изменения в порядок проведения профилактических медосмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в учреждениях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ", – говорится в тексте документа.
Тест планируется проводить на опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды, амфетамин, метамфетамин, синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины и барбитураты.
Ранее правительство внесло в нижнюю палату парламента инициативу, в соответствии с которой диагноз "наркомания" могут разрешить ставить только после медицинского осмотра специалистом, а не как сейчас – после медицинского освидетельствования. Зависимым должен считаться человек с соответствующим диагнозом, а не тот, кто один раз сдал тест, и он оказался положительным.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил выдавать выпускникам аттестаты только после сдачи анализа на употребление наркотиков и получения его отрицательного результата.
Комментарии
И? Ну определили, дальше-то что? Будет гордо ходить в школу, поскольку никто ничего ему сделать все равно не сможет. Ровно как сейчас те, кто избивает одноклассников, хамит учителям, и прочая, и прочая. И сделать им по закону ничего нельзя. Даже с урока выгнать. Тут будет ровно то же самое. Смысл тогда всех этих телодвижений? Это раз. Ну и два - дурно попахивает эта обязаловка.