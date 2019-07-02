Рафт с туристами перевернулся на реке Катунь в Алтайском крае

Перевернулся рафт кверху килем, инструктора унесло течением дальше по реке и люди остались в воде / Фото: 22.mchs.gov.ru
Ежегодно в летний период на территории туркластера "Бирюзовая Катунь", где массово отдыхают люди, спасатели краевого поисково-спасательного отряда осуществляют патрулирование, главной целью которого является профилактика несчастных случаев на воде, сообщает региональное МЧС.
С 15 июня по 15 августа на берегу реки Катуни действует профилактический пост краевого спасательного отряда. За первую смену патрулирования (15 дней) в рекреационной зоне спасатели уже спасли из воды более 80 человек.
"Мы заступили 15 июня, было много случаев опрокидывания судов. Зачастую люди, развлекаясь, даже находясь в нетрезвом виде, прыгали сами с бортов в надежде на то, что их спасет жилет. Но вода холодная (температура 10-12 градусов), и разогретый на солнце человек сразу может получить шок. Это зависит от индивидуальных особенностей организма, но такие случаи были. Мы сразу выезжаем на моторной лодке, извлекаем человека и доставляем на берег, оказываем необходимую помощь", – рассказал начальник поисково-спасательного подразделения краевого спасательного отряда Владимир Присяжных.
"Очень серьезный случай был: опрокинулся рафт, в нем было человек 10-12 и все оказались в воде. Перевернулся рафт кверху килем, инструктора унесло течением дальше по реке и люди остались в воде. Паниковали, потому что не знали, как перевернуть, поставить обратно рафт. Там были и дети, и женщины. В итоге у всех небольшое переохлаждение, ребенок получил серьезную стрессовую нагрузку. Это страшно, когда такая "посудина" переворачивается. Многие воспринимают сплав по Катуни как развлечение, но вода – это стихия непредсказуемая, особенно на порогах. Там одного удара водой на пороге бывает достаточно, чтобы перевернуть рафт. Многое зависит и от правильных профессиональных действий инструктора", – рассказал Присяжных.
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