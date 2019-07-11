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Алтайский следком опроверг информацию о домашнем аресте экс-главы полиции

, ИА "Амител", Роман Поздняков
Портал Amic.ru выяснил новые подробности о длительном отпуске Олега Торубарова
Экс-глава полиции Алтайского края Олег Торубаров / Фото: 22.мвд.рф

Экс-глава полиции Алтайского края Олег Торубаров / Фото: 22.мвд.рф

Следственный комитет Алтайского края опроверг информацию, появившуюся в некоторых барнаульских СМИ и соцсетях о том, что экс-глава алтайской полиции Олег Торубаров заключен под домашний арест на территории края. Оперативный комментарий СУСК получил корреспондент портала Amic.ru.

"Это не правда. Как человека могут этапировать и заключить под домашний арест, он же из другого региона и дома у него здесь нет", — сообщили Amic.ru в ведомстве.

Редакция ИА "Амител" с середины мая следит за развитием событий вокруг Торубарова, который с 2013 по 2018 годы был главой алтайского МВД. В августе 2018 года его назначили министром внутренних дел по Республике Крым. В мае 2019 года появилась информация о его отставке. Так, "Новости Крым" со ссылкой на источник сообщили, что Торубаров написал заявление об уходе. После этого, уже в Барнауле появились слухи о том, что министра задержали. 

В пресс-службе крымского МВД Amic.ru уведомили что он находится в отпуске с 23 мая 2019 года. Казалось бы ничего необычного - у силовиков большие отпуска. Но информация о главе крымской полиции пропала с официального сайта МВД.

10 июня в крымской полиции и вовсе отказались комментировать служебное положение Торубарова, сославшись на защиту персональных данных.

Официальная информация об увольнении Олега Торубарова, как и о его задержании, не поступала. Отметим, перевод Торубарова в Крым многие восприняли как повышение. Сам начальник ГУВД в день прощания с алтайскими коллегами отметил, что получил очередное звание генерал-лейтенанта — значит, пошел вверх по карьерной лестнице.

Вопрос оставался открытым: из-за чего министр мог сложить свои полномочия и почему на официальном сайте о нем убрали всю информацию во время заслуженного, как оказалось, длительного отпуска.

Чтобы развеять слухи о задержании экс-главы алтайского МВД, корреспондент Amic.ru обратился в крымский и алтайский ФСИН. Ответ в обоих случаях таков: в следственных изоляторах Олег Торубаров не находится.

В приемной Павла Каранды, который временно исполняет обязанности Торубарова в Крыму, также не прояснили ситуацию.

Напомним, руководителей региональных МВД назначает на должность и освобождает от должности президент России. Но был ли этот факт относительного Торубарова в этом году не подтвердили и не опровергли даже пресс-службе  президента. Но посоветовали поискать данные на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме указа о назначении Олега Торубарова возглавить крымское МВД, на портале ничего другого о главе крымской полиции не указано.

В администрации Владимира Путина также посоветовали прислать бумажное письмо в Кремль, чтобы узнать о судьбе Олега Торубарова. Мы продолжаем следить за этой историей.

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Автор:
Роман Поздняков корреспондент

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