Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членами медицинского кластера СЗФО "Западный" заявила, что Россия катастрофически теряет население, сообщает РИА "Новости".
"За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тысяч человек. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность", — подчеркнула Голикова.
По ее словам, многие регионы "в погоне за качественными показателями" снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин.
Также она отметила, что в оценке ситуации должны участвовать федеральные структуры, иначе позитивные изменения окажутся под вопросом.
Ранее Голикова заявила, что самыми нуждающимися семьями в России являются те, в которых есть дети.
"Необходимо отметить, что самая нуждающаяся в этом смысле категория граждан в нашей стране — это семьи, имеющие детей, в особенности многодетные семьи. 51% из них находится за чертой бедности", — подчеркнула Голикова.
Сокращение населения России прогнозируют и эксперты ООН. Ранее они представили доклад с прогнозом демографической ситуации в мире. По пессимистичному сценарию, население РФ к концу 2070-х годов может сократиться до 100 млн человек. По другим оценкам, к 2080 году численность населения превысит 160 млн человек. При этом среднее медианное значение для 2080 года составляет около 127 млн человек.
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