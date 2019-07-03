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В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

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Зарплаты в Барнауле стали самыми растущими, но остаются самыми низкими

, ИА "Амител"
За год больше всего выросли зарплаты студентов (на 7%), а меньше всего – продавцов (на 3,2%)
В России в число наиболее востребованных среди работодателей групп профессий вошли продавцы / Фото: old.zaksob.ru

В России в число наиболее востребованных среди работодателей групп профессий вошли продавцы / Фото: old.zaksob.ru

Самые высокие зарплаты в России во втором квартале 2019 года были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а наибольший рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдался в Барнауле, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты исследования сервиса "Авито".

Средняя зарплата по 23 исследованным российским городам по итогам второго квартала увеличилась на 6% по сравнению с апрелем – июнем прошлого года и составила 37 тысяч рублей. В нескольких городах показатель превысил общероссийский: в Москве средняя зарплата составила 57,9 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге – 47,4 тысячи, в Екатеринбурге – 39,3 тысячи, в Новосибирске – 37,4 тысячи рублей.

Самые низкие зарплаты эксперты зафиксировали в Тольятти (29,2 тысячи рублей), Волгограде (29,3 тысячи), Ульяновске (29,4 тысячи), Барнауле (29,9 тысячи) и Ижевске (30,4 тысячи рублей).

При этом наибольший рост отмечен в Барнауле – 11,6%. Чуть меньший темп роста зарплат во втором квартале наблюдался в Новосибирске (9,4%), Екатеринбурге (9,2%), Тольятти (9%).

В число наиболее востребованных среди работодателей групп профессий в России вошли продавцы, производственники, строители, перевозчики и работники автобизнеса. Среди соискателей наибольший интерес вызвали предложения работы по группам "продажи", "строительство", "транспорт, логистика", "производство, сырье, сельское хозяйство" и "без опыта, студенты".

Самой высокооплачиваемой группой профессий среди популярных у соискателей все так же является строительство: в среднем 47,3 тысячи рублей в месяц. А меньше всего предлагали студентам и соискателям без опыта – 30,5 тысячи рублей в месяц.

За год больше всего выросли зарплаты студентов (на 7%), а меньше всего – продавцов (на 3,2%).

Ранее сообщалось, что по итогам первого месяца 2019 года размер среднемесячной заработной платы в Алтайском крае составил 23 941 рубль. В сравнении с январем 2018 года произошел рост на 6,3%.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

3.07.2019 10:42
- гость -

Жить стало лучше. Ура, товарищи! Неужели в этом году поднимали зарплаты? Зарплаты уже лет 7 на месте. Растёт только обьём работ.

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3.07.2019 10:47
петух с докучаево

вырос также НДС, тарифы ЖКХ, транспорт, бензин ....

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3.07.2019 10:51
- гость -

сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты исследования сервиса "Авито"

цифры с потолка

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3.07.2019 10:53
Друк

"Неужели в этом году поднимали зарплаты? Зарплаты уже лет 7 на месте. Растёт только обьём работ."
Моя зарплата по сравнению с 2013 увеличилась ровно в два раза, но рост связан с тем что в 2017 году я сменил место работы, объем работы тоже значительно увеличился.

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3.07.2019 11:03
- гость -

Интересно что об уровне зарплат и увеличении нагрузок больше всех плачут люди, позволяющие себе делать это в рабочее время. Уработались?

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3.07.2019 11:06
- гость -

Сколько можно врать!?

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