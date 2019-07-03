РПЦ планирует увеличить число священников для служения в СИЗО

Пресс-секретарь главы РПЦ Александр Волков рассказал о планах увеличить число священников для служения в следственных изоляторах, пишут "Известия".
Отмечается, что в некоторых московских СИЗО не хватает служителей церкви, многим арестантам не удается посетить местные храмы. Срок подобного ожидания порой может достигать 1,5 года.
"Бывает, что по несколько месяцев заключенные в СИЗО не могут попасть на службу в храм. По моим подсчетам, для участия в богослужении выводят раз в четыре месяца", – рассказал помощник начальника УФСИН Москвы по работе с верующими диакон Кирилл Марковский.
В храм заключенных водят только с сокамерниками – таковы требования режима содержания в изоляторах, пояснил Кирилл Марковский. Бывает, что очередь камеры подошла, а один из арестантов в это время находится у следователя, на приеме у врача или на свидании с родственниками. Поэтому приходится ждать следующего раза.
Издание уточняет, что изначально в столичные СИЗО были направлены 70 священников, но со временем ситуация изменилась, их число существенно сократилось.
"Я думаю, вопрос в достаточно оперативном режиме будет решен, потому что все понимают важность этого служения", – подчеркнул Волков.
"Речь может идти о послаблении в отношении правил встреч заключенных СИЗО со священниками и посещения храмов. Права людей, тем более еще не осужденных, подследственных, должны соблюдаться в полной мере. В том числе и в отношении религиозных свобод", – пояснил Волков.
Ранее сообщалось, что РПЦ и Минтруд создадут совместную комиссию по развитию церковного волонтерства и социальных проектов.
Комментарии
ну, вот, нашли место для строительства еще 100500 храмов.