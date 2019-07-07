Тарифы на электричество, пожалуй, один из самых злободневных вопросов для всех категорий населения. Как бы ни складывалась жизнь, как бы ни падали доходы и зарплаты, тарифы ежегодно, пусть на небольшой процент, но растут. С 1 июля 2019 года в Алтайском крае вновь подорожала электроэнергия. Теперь горожане, проживающие в домах без электроплит, платят за свет 4,09 рубля за киловатт, у кого в доме установлены плиты – 3,33 рубля за киловатт. Для жителей сел плата выросла до 3,2 рубля за киловатт (было 3,12). Из чего складывается тариф на электричество, что на него влияет и почему в других городах свет стоит дешевле, чем в Барнауле, наглядно объясняем в инфографике.
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Комментарии
На картинке не указано число перекупщиков. А вообще, когда же они нажрутся.При разговоре о ЖКХ и э\э теряются все остатки культуры и интеллигентности.Остаётся один русский мат.
Забыли добавить что вся наша генерация была выведена из состава "Алтайэнерго" и продана в СГК, а в "Иркутскэнерго" вся генерация так и осталась в их собственности, вот это и есть главная причина таких тарифов.
ЗЫ Я помню когда принимали законы об электроэнергетике как Чубайс и иже с ним утверждали что тарифы после этого снизятся, вот и цена их обещаниям.
Сказочники! Для города у вас и ТЭЦ достаточно. Заводов уже как 20 лет нет. Обдираете население. Перекачивают они. В Горноалтайске солнечные запустили, что, свет дешевле стал?