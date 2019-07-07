Тарифы на электричество, пожалуй, один из самых злободневных вопросов для всех категорий населения. Как бы ни складывалась жизнь, как бы ни падали доходы и зарплаты, тарифы ежегодно, пусть на небольшой процент, но растут. С 1 июля 2019 года в Алтайском крае вновь подорожала электроэнергия. Теперь горожане, проживающие в домах без электроплит, платят за свет 4,09 рубля за киловатт, у кого в доме установлены плиты – 3,33 рубля за киловатт. Для жителей сел плата выросла до 3,2 рубля за киловатт (было 3,12). Из чего складывается тариф на электричество, что на него влияет и почему в других городах свет стоит дешевле, чем в Барнауле, наглядно объясняем в инфографике.

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