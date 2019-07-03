Россияне этим летом не заметили традиционного снижения цен

Россияне не чувствуют никакого традиционного для лета снижения цен, несмотря на то, что инфляция, судя по официальным данным, замедляется, пишет "Газета.ru" со ссылкой на данные Центробанка.

В очередном обзоре регулятора "Инфляционные ожидания и потребительские настроения" говорится, что медианная (ожидаемая россиянами инфляция) в апреле составила 9,4%, в мае – 9,3%, в июне опять 9,4%. И это если учесть, что основной эффект от повышения НДС, которое произошло в начале года, уже позади, а летом традиционно сообщается о снижении цен на ряд часто покупаемых товаров. Даже Центробанк в своей статистике отмечает, что в июне респонденты стали реже называть значительным рост цен на такие часто покупаемые товары, как мясо, сыр и колбасы, молочная продукция, хлеб и яйца. Данные Росстата за июнь 2019 года о росте цен не опубликованы. При этом, по оценке Банка России, к 10 июня инфляция составила 5%. Таким образом, это говорит о том, что официальная инфляция замедляется.

Одна из причин высоких инфляционных ожиданий – это низкие доходы населения, которые полностью нивелируют небольшое падение цен, говорит руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев.

"Отвечая на вопрос о том, как вырастут цены в следующие 12 месяцев, люди ориентируются на ценники в магазинах, а не на официальные цифры инфляции. Несмотря на то, что инфляция в последние годы находилась на сравнительно низком уровне, поход в продуктовый магазин для большей части населения всегда ставит под сомнение эти цифры", – отметил аналитик.

Так, если посмотреть даже данные Росстата, то продукты в России подорожали только с начала 2019 года на 4,1%. В частности овощи в России в мае подорожали по сравнению с декабрем на 25,5%, фрукты – на 7,4%. Для сравнения, в странах ЕС цены на овощи выросли на 4,7%, на фрукты – на 3%.

При этом, по словам Деева, хотя налог на добавленную стоимость (НДС) был повышен в начале года на 2% – до 20%, расходы производителей товаров растут и сейчас, и им ничего не остается, кроме как покрыть их за счет потребителей.

"Чем больше этапов проходит продукт по пути на полку, тем больше накручивается ценник. А одна из важнейших составляющих себестоимости – логистика – в будущем будет только дорожать. Так что остановить рост цен будет крайне непросто", – подчеркнул эксперт.

Как отмечает аналитик "Алор" Алексей Антонов, учитывая, что с 1 июля произошло стандартное повышение цен на ряд услуг и товаров, ждать, что наблюдаемая у россиян инфляция снизится, едва ли стоит. В частности в России были повышены тарифы на услуги ЖКХ. Индексация тарифов происходит каждый год, однако 2019-й стал особенным. Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января – на 1,7% и с 1 июля – еще на 2,4%.

"Поэтому последующие опросы вряд ли выдадут более позитивный срез общественного мнения. Разумеется, в этих ожиданиях свою роль сыграла ситуация с ценами на топливо, так как оно является основным драйвером в формировании потребительских цен", – отметил Антонов.

В качестве еще одной из причин, почему россияне фиксируют рост инфляции, как пишет ЦБ, оказалось повышение цен на бензин. Респондентов тревожит возможное подорожание топлива. Эксперты также заявляют, что опасения действительно имеют под собой основания. Так, с 1 июля правительство и нефтяники не стали продлевать соглашение о сдерживании цен на бензин в ручном режиме – как результат, цены поползли вверх.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в России может резко вырасти в цене мясо из-за надбавки на налог. Что касается цен на топливо, то премьер-министр Дмитрий Медведев накануне пообещал наказывать компании, которые будут задирать цены.