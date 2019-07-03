Среда, 3 Июль, 14:12

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,23
€ 71,41
Обь
267см -14

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Опрессовка-2019День поля - 2019ЕГЭ-2019
Новости

Россияне этим летом не заметили традиционного снижения цен

, ИА "Амител"
Овощи и фрукты в России подорожали на 25,5% и 7,4%, а в ЕС – на 4,7% и 3%
Одна из причин высоких инфляционных ожиданий – это низкие доходы населения / Фото: media.1777.ru

Одна из причин высоких инфляционных ожиданий – это низкие доходы населения / Фото: media.1777.ru

Россияне не чувствуют никакого традиционного для лета снижения цен, несмотря на то, что инфляция, судя по официальным данным, замедляется, пишет "Газета.ru" со ссылкой на данные Центробанка.

В очередном обзоре регулятора "Инфляционные ожидания и потребительские настроения" говорится, что медианная (ожидаемая россиянами инфляция) в апреле составила 9,4%, в мае – 9,3%, в июне опять 9,4%. И это если учесть, что основной эффект от повышения НДС, которое произошло в начале года, уже позади, а летом традиционно сообщается о снижении цен на ряд часто покупаемых товаров. Даже Центробанк в своей статистике отмечает, что в июне респонденты стали реже называть значительным рост цен на такие часто покупаемые товары, как мясо, сыр и колбасы, молочная продукция, хлеб и яйца. Данные Росстата за июнь 2019 года о росте цен не опубликованы. При этом, по оценке Банка России, к 10 июня инфляция составила 5%. Таким образом, это говорит о том, что официальная инфляция замедляется.

Одна из причин высоких инфляционных ожиданий – это низкие доходы населения, которые полностью нивелируют небольшое падение цен, говорит руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев.

"Отвечая на вопрос о том, как вырастут цены в следующие 12 месяцев, люди ориентируются на ценники в магазинах, а не на официальные цифры инфляции. Несмотря на то, что инфляция в последние годы находилась на сравнительно низком уровне, поход в продуктовый магазин для большей части населения всегда ставит под сомнение эти цифры", – отметил аналитик.

Так, если посмотреть даже данные Росстата, то продукты в России подорожали только с начала 2019 года на 4,1%. В частности овощи в России в мае подорожали по сравнению с декабрем на 25,5%, фрукты – на 7,4%. Для сравнения, в странах ЕС цены на овощи выросли на 4,7%, на фрукты – на 3%.

При этом, по словам Деева, хотя налог на добавленную стоимость (НДС) был повышен в начале года на 2% – до 20%, расходы производителей товаров растут и сейчас, и им ничего не остается, кроме как покрыть их за счет потребителей.

"Чем больше этапов проходит продукт по пути на полку, тем больше накручивается ценник. А одна из важнейших составляющих себестоимости – логистика – в будущем будет только дорожать. Так что остановить рост цен будет крайне непросто", – подчеркнул эксперт.

Как отмечает аналитик "Алор" Алексей Антонов, учитывая, что с 1 июля произошло стандартное повышение цен на ряд услуг и товаров, ждать, что наблюдаемая у россиян инфляция снизится, едва ли стоит. В частности в России были повышены тарифы на услуги ЖКХ. Индексация тарифов происходит каждый год, однако 2019-й стал особенным. Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января – на 1,7% и с 1 июля – еще на 2,4%.

"Поэтому последующие опросы вряд ли выдадут более позитивный срез общественного мнения. Разумеется, в этих ожиданиях свою роль сыграла ситуация с ценами на топливо, так как оно является основным драйвером в формировании потребительских цен", – отметил Антонов.

В качестве еще одной из причин, почему россияне фиксируют рост инфляции, как пишет ЦБ, оказалось повышение цен на бензин. Респондентов тревожит возможное подорожание топлива. Эксперты также заявляют, что опасения действительно имеют под собой основания. Так, с 1 июля правительство и нефтяники не стали продлевать соглашение о сдерживании цен на бензин в ручном режиме – как результат, цены поползли вверх.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в России может резко вырасти в цене мясо из-за надбавки на налог. Что касается цен на топливо, то премьер-министр Дмитрий Медведев накануне пообещал наказывать компании, которые будут задирать цены.

Материалы по теме
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
14:02
ГИБДД проведет детальную ревизию ПДД с целью их улучшения 0
13:48
Минприроды проведет проверку по незаконным рубкам алтайских лесов 5
13:31
Опубликовано видео нападения на российскую семью в Грузии 9
13:19
Смерть 14 подводников: что произошло на российской секретной подлодке 9
13:02
Только хорошие песни: сибиряков приглашают на Фестиваль Евгения Росса 0
12:46
Россияне этим летом не заметили традиционного снижения цен 0
12:45
Возможность получить 2 диплома сразу: почему абитуриенты выбирают Финуниверситет 0
12:26
Чемпионат по переносу жён пройдет в Барнауле 0
12:11
Расписание пригородных поездов изменится на Алтае в связи с ремонтом пути 0
11:55
РПЦ планирует увеличить число священников для служения в СИЗО 3
11:31
Жительница Канска рассказала подробности беседы с губернатором Уссом 3
11:16
Житель Камня-на-Оби угнал автомобиль, врезался в гараж и убежал 0
11:03
Снимки полного солнечного затмения появились в Сети 0
10:41
На Новом мосту в Барнауле найдено тело молодой женщины 22
10:28
Зарплаты в Барнауле стали самыми растущими, но остаются самыми низкими 15
10:12
Убийство младенца в калининградском роддоме не связывают с экономией лекарств 4
10:02
Профессор из Италии расскажет студентам о бизнес-взаимодействии России и Европы 0
09:51
Совфед хочет предложить ввести в школах курс "Семьеведение" 13
09:31
И дешево, и надежно: где приобрести приборы учета электроэнергии 0
09:25
Жители алтайского района остались без автобусного маршрута в Барнаул 1
09:01
Красота в шаговой доступности: в Барнауле открылся новый салон флористики 2
08:59
Расходы постоянно контролируют лишь четверть россиян 3
08:45
"Горный За бег": на Алтае пройдет 4-й ежегодный полумарафон и праздник бега 0
08:42
Искалеченная мужем Маргарита Грачева сделала откровенную фотосессию 14
07:51
МХАТовские традиции и театральные новации: в Барнаул приедет Мастерская Рыжакова 1
07:32
Удивить коллег: 5 идей для активного корпоратива, который точно запомнится 0
07:16
Из чего складывается тариф на электричество и можно ли его "заморозить" 6
06:52
Алтайские депутаты соберут средства пострадавшим в паводке в Иркутской области 4
06:32
Фотографии жилых петербургских квартир с историей 3
06:14
Возьмите зонтики: прогноз погоды в Алтайском крае на 3 июля 0
06:01
Такого не было даже при Ельцине: эксперт о принципе назначения губернаторов 5
05:58
Голикова: Россия катастрофически теряет население, а регионы занижают смертность 9
04:46
Связь между диабетом и антидепрессантами раскрыли ученые 0
03:36
Норвегия рассказала о взрыве газа на глубоководном аппарате Минобороны РФ 3
02:45
Путин поручил разобраться с пособиями и доходами медиков, учителей и спасателей 3
01:20
Два Героя России погибли при пожаре на глубоководном аппарате 1
00:57
Медики рассказали, почему нельзя принимать антибиотики во время гриппа 1
23:47
АвтоВАЗ объявил о полной остановке производства из-за срыва поставок 3
23:17
Названы возможные причины пожара на глубоководном аппарате Минобороны РФ 1
23:05
Рафт с туристами перевернулся на реке Катунь в Алтайском крае 3
22:33
Губернатор Усс извинился перед жительницей Канска за "качнуть права" 5
22:09
Судимый за убийство житель Алтая обвиняется в новом убийстве 2
21:51
Пожар, унесший жизни 14 подводников, произошел на атомной глубоководной станции 0
21:29
Россия заплатила взнос в Совет Европы за 2019 год 4
20:45
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков 0
20:31
Способ обезопасить жилье от мошенников рассказала эксперт 0
20:04
Жительница Барнаула хотела зарезать "болтливую" соседку по коммуналке 0
19:33
Паломнические туры организовали на могилу Началовой: поглядеть и воду "зарядить" 1
19:03
"Вырвано из контекста": пресс-служба губернатора Усса объяснила "качнуть права" 6
18:46
Тестирование школьников на наркотики прокомментировало Минпросвещения 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.