Парковку автомобилей запретят на двух участках в Барнауле

В Барнауле на двух участках дорог ограничат остановку и стоянку автомобилей, сообщается на официальном сайте города.
17 июля в целях обеспечения безопасности дорожного движения и общественного порядка по улице Юрина от малой улицы Попова до улицы Попова будут установлены дорожные знаки, ограничивающие остановку и стоянку транспортных средств в ночное время.
С 23 июля знаки, ограничивающие остановку и стоянку машин, будут установлены на четной стороне проспекта Ленина от улицы Пролетарской до улицы Партизанской.
Как объяснили в городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, такие меры необходимы для обеспечения пропускной способности проспекта Ленина и работы техники, обслуживающей автомобильные дороги.
Комментарии
ой, да клали автохамло на все запреты
кругом нарушение пдд и всем свё прощається, инспектора смотрят только за непропуск пешеходов, а в остальном их полномочия всё.... или знания...