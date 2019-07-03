Погибших на глубоководном аппарате офицеров представят к госнаградам

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что все погибшие при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ РФ офицеры будут представлены к госнаградам, сообщает РИА "Новости".
В среду утром, 3 июля, Шойгу прибыл в Североморск, где провел совещание с членами комиссии по установлению причин пожара.
"Семеро из погибших были капитанами первого ранга, а трое – капитанами второго ранга. Двое являлись Героями России. Все погибшие офицеры будут представлены к государственным наградам", – сказал Шойгу на совещании.
Также Минобороны РФ окажет всю необходимую помощь и поддержку семьям погибших. "Прошу почтить память погибших героев-подводников минутой молчания", – обратился Шойгу к присутствующим.
На совещании министр раскрыл подробности чрезвычайного происшествия на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
"В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля", – сказал Шойгу.
По его словам, военные "ценой своих жизней выполнили трудную задачу – ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат".
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате которого погибли 14 моряков. Во вторник, 2 июля, президент РФ Владимир Путин поручил Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП.
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