Путин подписал закон о приостановке ДРСМД

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает РИА "Новости". Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Договор о ликвидации ракет средней (1 тысяча – 5,5 тысячи километров) и меньшей (от 500 до 1 тысячи километров) дальности – соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году.
Стороны договора обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.
В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД, объяснив это тем, что Москва не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не предоставила.
Позже госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США настаивали, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждали в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД.
В Москве эти обвинения назвали голословными, подчеркнув, что ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение.
В феврале Россия объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по договору в ответ на аналогичные действия Соединенных Штатов. В марте был подписан указ о приостановлении выполнения договора.
Комментарии
США настаивали, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8)
Странно, что 9М729 (SSC-8) США больше беспокоит, чем гиперзвуковая. Или они все-таки не верят в мультики? Ведь если бы поверили, у них про другую ракету голова болела бы,не?