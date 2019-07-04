Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
Строительство алтайского театра кукол "Сказка" продлили до конца 2019 года. Объект планировалось завершить этим летом, а первых посетителей обновленный театр должен был принять в сентябре.
Как сообщили ИА "Амител" в Минстрое Алтайского края, окончание сроков строительства было перенесено "по объективным причинам". Летом 2019 года театр кукол достроить не успеют. Но обещают сделать это до конца года. Между тем в ноябре 2019 года новое здание театра кукол должно было стать площадкой для Всероссийского фестиваля театров кукол, организатором которого является Алтайский край. Успеют ли завершить строительство до этого времени – пока непонятно.
Напомним, работами по возведению нового театра кукол занимается подрядная организация "Селф". Стоимость контракта составляет 297,5 миллиона рублей. О том, что происходит сейчас на площадке строящегося театра, смотрите в нашем фоторепортаже.
Комментарии
Это было очевидно по фотографиям с прошлого репортажа. Теперь вопрос - внутрь-то журналистов не пускают?