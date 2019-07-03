Телеведущий Александр Масляков может лишиться права на передачу "Клуб веселых и находчивых", сообщает Super.ru.
Отмечается, что свои права на созданный в 1961 году КВН заявили представители одного из его создателей — скончавшегося 4 года назад тележурналиста Сергея Муратова.
По данным портала, семье Муратова были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака "КВН" у фирмы Маслякова "АМИК".
Сообщается, что к иску присоединился экс-партнер Маслякова Дмитрий Иванов.
Первые слушания процесса состоятся в Москве уже в августе.
Также сообщается, что Масляков ответил истцам параллельным иском в арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на 3 млн руб. за использование товарного знака "КВН" в документальном фильме об истории юмористической программы.
Ранее Масляков заявил, что президент России Владимир Путин обладает прекрасным чувством юмора. По его словам, то, что президент — человек с замечательным чувством юмора, известно очень давно ему и КВНщикам.
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