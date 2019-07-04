На федеральном портале проектов нормативно-правовых актов опубликован проект Минздрава России, предусматривающий обязательное тестирование водителей на потребление психоактивных веществ.
Предлагается проводить эту процедуру во время прохождения медкомиссии на получение или продление водительских прав.
Авторы законодательной инициативы выражают уверенность, что это повысит безопасность дорожного движения за счет того, что лица, уличенные в потреблении наркотиков, не будут допущены к вождению транспорта.
В настоящее время при прохождении медицинской комиссии на водительские права предусмотрено посещение психиатра-нарколога, однако последний ограничивается визуальным осмотром и проверкой, не был ли желающий стать автолюбителем ранее уличен в потреблении запрещенных веществ.
Комментарии
Начинайте с депутатов!
Вот уж нет! Когда я проходил медкомиссию для справки для вождения, в наркологии брали анализ мочи, проводили экспресс-тестирование на наркотики! Опоздал Минздрав чуток!