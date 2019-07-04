Бывших сотрудников Алтайского шинного комбината осудили за масштабную кражу продукции – ущерб оценивается на сумму более 39 млн рублей.
Как сообщили в прокуратуре региона, перед судом предстали 36 человек, которых признали виновными по п. п. "а" и "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража организованной группой в особо крупном и крупном размерах".
Судом и следствием установлено, что с мая 2013 по январь 2015 года на территории предприятия действовала созданная местным жителем организованная преступная группа, состоящая из четырех бригад, работавших посменно.
Речь идет о настоящей цепочке хищения готовой продукции ОАО ПО "Алтайский шинный комбинат".
Известно, что шины, камеры и ободные ленты вывозились фурами с территории завода и перемещались на специально арендованные склады.
Далее краденая продукция продавалась в Алтайском крае, республиках Алтай и Татарстан, Новосибирской и Ярославской областях.
Суд приговорил 12 человек к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Им предстоит отбыть там от 3 лет 8 месяцев до 7 лет. Еще 24 участника преступной группы получили от 3 до 6 лет условного лишения свободы.
Комментарии
36 человек, серьезная группа, целый цех воров
И все?! А возмещение ущерба?
вчера было дело на 38 лямов, сегодня на 39.. завтра на 40