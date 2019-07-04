19-летняя Хэлли Бэйли сыграет главную роль в игровом ремейке анимационного фильма "Русалочка" 1989 года. По словам режиссера Роба Маршалла, девушка идеально подходит на роль Ариэль. "После тщательного поиска стало очевидно, что Холли обладает необходимым сочетанием твердости духа, сердца, молодости, непорочности и потрясающего голоса, чтобы изобразить этого персонажа", – приводит слова режиссера издание Variety.
Бейли присоединится к актерскому составу, в который входят Джейкоб Тремблей и Авквафина, с Мелиссой Маккарти ведутся переговоры на роль ведьмы Урсулы.
Отметим, что Холли Бэйли поет в группе Chloe x Halle, которую продюсирует Бейонсе.
Комментарии
Америкосы уже совсем на своих кочегарах помешались.
Рус-Алко)
Какая страшненькая русалочка.