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Новой диснеевской "Русалочкой" станет темнокожая певица

, ИА "Амител"
Об этом сообщил режиссер фильма Роб Маршалл
Фото: @chloexhalle

Фото: @chloexhalle

19-летняя Хэлли Бэйли сыграет главную роль в игровом ремейке анимационного фильма "Русалочка" 1989 года. По словам режиссера Роба Маршалла, девушка идеально подходит на роль Ариэль. "После тщательного поиска стало очевидно, что Холли обладает необходимым сочетанием твердости духа, сердца, молодости, непорочности и потрясающего голоса, чтобы изобразить этого персонажа", – приводит слова режиссера издание Variety.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hiii everyoneeeee

Публикация от chloe x halle (@chloexhalle)

Бейли присоединится к актерскому составу, в который входят Джейкоб Тремблей и Авквафина, с Мелиссой Маккарти ведутся переговоры на роль ведьмы Урсулы.

Отметим, что Холли Бэйли поет в группе Chloe x Halle, которую продюсирует Бейонсе.

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

4.07.2019 15:06
Гость

Америкосы уже совсем на своих кочегарах помешались.

0  0
4.07.2019 15:09
- гость -

Рус-Алко)

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4.07.2019 15:41
гость

Какая страшненькая русалочка.

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