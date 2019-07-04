Правительство РФ рассматривает три основных концепции электронных паспортов, которые планируется выдавать россиянам к 2021 году.
Как сообщает РБК, с 2025 года граждане России будут получать только электронные паспорта, а с 2030-го – бумажные документы станут недействительными.
Для реализации проекта в качестве основных рассматриваются концепции, предложенные ФГБУ НИИ "Восход", компаниями "Гознак" и "Ростелеком".
Все они предусматривают сохранение пошлины за выдачу паспорта в размере 300 рублей.
"Восход" предлагает создать за счет бюджетных средств систему производства чипов, на которые будут записаны все паспортные данные, а также биометрическая информация (отпечаток пальца) и электронная подпись.
Специальное оборудование для записи таких чипов предлагается разместить в каждом отделении полиции.
Окупать вложенные средства планируется за счет коммерческих услуг, когда, например, банки будут платить государству за подтверждение личности человека, обратившегося к ним за кредитом.
"Гознак" предлагает удешевить систему на 8 млрд рублей за счет централизованной записи данных на электронные паспорта, что удлиняет время ожидания нового паспорта или внесения изменений в паспортные данные.
Кроме того, компания предлагает наладить производство за собственный счет, а окупать вложенные средства за счет взимания платы с граждан за подтверждение личности при проведении транзакций.
Принципиально отличающийся проект предлагает "Ростелеком". Компания имеет систему биометрической идентификации, которой не нужен носитель в виде чипа. Ее можно будет просто установить на смартфон как приложение.
Это делает введение системы максимально дешевым за счет отказа от производства чипов, но может создать другие трудности.
Например, может возникнуть ситуация, когда человеку не удастся подтвердить свою личность, из-за того что у него села батарейка смартфона или сломалось устройство.
Комментарии
Электроника и ПО легко дублируются.
вот это поворот!!!
для граждан злоупотребляющих доверием безграничные возможности открываются )))
"Кроме того, компания предлагает наладить производство за собственный счет, а окупать вложенные средства за счет взимания платы с граждан за подтверждение личности при проведении транзакций."
Это как? Затребовали паспорт показать-плати?
Это как? Затребовали паспорт показать-плати?
а это типа дополнительная комиссия при совершении платежей - банку за проведение операции 3%, ну и оператору паспортных данных тоже за подтверждение личности )))