Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT результаты исследования испанских ученых, которые пришли к выводу, что употребление молочной продукции низкой жирности, в том числе йогуртов, снижает риск заболеть раком, диабетом и другими заболеваниями.
По его словам, молоко – это прекрасный источник кальция, белка и многих биологически активных соединений, который великолепно подходит для растущего детского организма.
В то же время Тутельян скептически оценил приведенные в СМИ результаты исследования испанцев.
"Я таких научно обоснованных данных не видел и не уверен, что это правда", — выразил мнение специалист.
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