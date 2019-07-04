Группа депутатов от "Справедливой России" выступила с инициативой возобновить выплаты, компенсирующие гражданам их банковские вклады, которые были сделаны до 20 июня 1991 года.
Как сообщает "Парламентская газета", инициаторы законопроекта предлагают снять "заморозку", которая с 2003 года регулярно накладывалась на исполнение долговых обязательств перед советскими вкладчиками.
В настоящее время выплаты приостановлены до 2022 года, однако инициаторы считают, что у государства появилась возможность постепенно выплачивать долг.
Законопроект предусматривает, что 43,82 трлн рублей задолженности будут выплачиваться на протяжении нескольких лет частями не менее 2,5% в год от общей суммы долга.
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