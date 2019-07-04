Глава Минтруда Максим Топилин анонсировал переход на электронные трудовые книжки в 2020 году, сообщает "Российская газета".
По его словам 60 из 72 млн россиян перейдут на новый формат. Оставшиеся 12 млн – это студенты, военнослужащие, предприниматели и другие лица, у которых нет трудовых книжек.
Министр труда и социальной защиты заверил общественность, что переход будет добровольным. Чтобы отказаться от него, работнику нужно будет написать заявление на имя своего работодателя.
Ранее пенсионный фонд России отчитался о полной оцифровке всех сведений о трудовой деятельности россиян.
Это связано с подготовкой принятия закона о переходе на электронный учет стажа и других сведений о работе граждан.
В то же самое время эксперты рекомендуют полностью не отказываться от бумажных версий трудовых книжек, так как они обезопасят граждан от случайной утери данных.
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