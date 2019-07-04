Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой запретить ученикам приносить телефоны в школы, сообщает ТАСС.
Свою позицию она аргументировала тем, что образовательные учреждения не имеют соответствующих условий для хранения гаджетов.
По ее словам, в связи с этим сохранность дорогостоящих технических устройств находится под угрозой, что в итоге может повлечь скандалы в связи с их утерей.
"Если кто-то с дорогим телефоном будет ходить, оставлять, а потом этот телефон исчезнет, директора школ тоже не будут брать на себя такую ответственность", – объяснила Матвиенко.
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