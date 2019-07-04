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Алибасов попытался обмануть детектор лжи

, ИА "Амител"
Сын продюсера "На-На" рассказал, как "взял ситуацию в свои руки"
Бари Алибасов / Фото: lilia-fridman.com

Бари Алибасов / Фото: lilia-fridman.com

Сын продюсера группы "На-На" Бари Алибасов – младший стал участником шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле", где ответил на вопросы об отравлении отца под "присмотром" полиграфа.

Он рассказал, что узнал о случившемся от отца, когда тот позвонил ему.

"Сынок, умираю, отравился, срочно приезжай", – пересказывает Алибасов-младший слова, которые он услышал 4 июня.

Когда он увидел отца, того рвало чем-то красным. Одновременно прибыли медики, которые срочно сделали промывание желудка.

Бари Алибасов – младший признался, что неплохо заработал на ЧП, однако решение об этом пришло значительно позже, подчеркнул он.

"Отравление не было продумано как пиар-акция. Пиар-акция началась потом", – рассказал сын продюсера "На-На".

По его словам, он решил "взять ситуацию в свои руки", когда в СМИ появились "бредовые" сообщения о смерти Алибасова.

При этом сын артиста опроверг их только на следующие сутки, что некоторые гости поставили ему в вину.

"У меня есть подтверждение в нашем профессиональном телевизионном чате, что СМИ вам звонили с 22:15 и до утра, – заявила эксперт по правде и лжи Сабина Пантус. – И вы знали, что в СМИ распространена информация о смерти вашего отца".

После передачи Бари Алибасов – младший признался, что дважды пытался обмануть полиграф, и единожды ему это удалось. В следующий эфир должен выйти уже его отец и рассказать свою версию случившегося.

Напомним, Алибасова госпитализировали после того, как он по ошибке выпил средство для прочистки труб "Крот".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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