Находки, обнаруженные археологами Томского государственного университета в Горном Алтае, перевернули современное представление о металлургии.
Как сообщает пресс-служба ТГУ, обнаруженные в Кош-Агачском районе железоплавильные печи появились раньше своих аналогов из Азии на 3-4 столетия.
Раньше же считалось, что такие постройки первыми начали делать как раз наши южные соседи.
Искусные алтайские металлурги в III–IV веках до нашей эры собрали 15 крупнейших печей в Центральной Азии, утверждают исследователи.
Для сооружения одной такой печи использовалось 1,5 тонны глины и каменные плиты весом 1,2 тонны.
Постройка могла производить за одну плавку железную крицу весом около одной тонны. Теперь археологи ищут кузницу, где обрабатывали выплавленный металл.
"Это переворот представлений о развитии металлургии. Раз такие сложные и производительные печи появились на Алтае раньше, чем в Юго-Восточной Азии, то теперь нужно переосмысливать существующие представления о распространении технологий", – прокомментировал результаты исследования руководитель проекта, сотрудник лаборатории социально-антропологических исследований ФИПН ТГУ Евгений Водясов.
Комментарии
может быть Черное море тоже древние алтайцы выкопали?
3 ,4 век строили, в 21 веке закрываем и доламываем....
Где тысячелетнее наследие Алтайских Металлургов? Где тонны артефактов, записи в летописях и другие свидетельства Величия?