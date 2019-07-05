В Алтайском крае рассмотрели реализацию региональных проектов в здравоохранении в первом полугодии, сообщается на официальном сайте края.
"Главная цель реализации мероприятий нацпроекта не в том, чтобы освоить все средства, а в том, чтобы результат почувствовал на себе каждый житель Алтайского края. Выстраивая работу, необходимо понимать, что в этом случае изменится для пациента", – подчеркнула зампред правительства региона Ирина Долгова в ходе заседания.
Отмечается, что были рассмотрены результаты реализации всех семи проектов, в которых край принимает участие. Основное внимание уделено проблемным аспектам, а также отработаны риски невыполнения намеченных результатов.
Например, с целью снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний предложено проработать вопрос перепрофилирования терапевтических коек в кардиологические, что должно увеличить доступность кардиологической помощи.
Одним из важнейших назван региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями". Главный онколог края Игорь Вихлянов сообщил, что подготовка к открытию центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в Каменской ЦРБ идет в соответствии с планом и рисков нет.
Наиболее сложным назван региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами". Участники заседания отметили, что необходимо еще раз провести работу с главными врачами, которые не всегда уделяют этой деятельности достаточного внимания. Присутствовавший на заседании ректор АГМУ высказал мнение, что каждый главврач должен отбирать потенциальных сотрудников начиная с первого курса медуниверситета.
Отметили на заседании еще один важный вопрос при трудоустройстве специалиста – наличие жилья. Так, на условиях служебного найма в настоящее время могут быть предоставлены квартиры в жилом комплексе "Демидов парк" в Новоалтайске. Получить квартиры могут медработники, которые трудоустроятся в этом году в Алтайский краевой туберкулезный диспансер, Городскую больницу им. Литвиненко (Новоалтайск), Первомайскую ЦРБ им. А.Ф. Воробьева, Алтайское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы, сообщили в региональном Минздраве, на Станцию скорой медицинской помощи (Барнаул).
Комментарии
она же уже рулила...Опять ,что ли? Мадам - врач?
Долгова бывший экономист Геофизики и в освоении финансовых средств, понимает гораздо больше чем в здравоохранении
Опять Долгова вылезла. Не доразвалила Алтайское здравоохранения. Опять чиновничий гений демонстрирует. Перепрофилировать терапевтические койки, которые и так сократили при ней. Жуть.
Наверное действительно от такого эффективного менеджмента каждый прочувствует разницу, боюсь не в положительную сторону
5.07.2019 15:06
- гость -
Долгова бывший экономист Геофизики и в освоении финансовых средств, понимает гораздо больше чем в здравоохранении
Точнее, в здравоохранении вообще ничего не понимает