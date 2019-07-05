В Алтайском крае рассмотрели реализацию региональных проектов в здравоохранении в первом полугодии, сообщается на официальном сайте края.

"Главная цель реализации мероприятий нацпроекта не в том, чтобы освоить все средства, а в том, чтобы результат почувствовал на себе каждый житель Алтайского края. Выстраивая работу, необходимо понимать, что в этом случае изменится для пациента", – подчеркнула зампред правительства региона Ирина Долгова в ходе заседания.

Отмечается, что были рассмотрены результаты реализации всех семи проектов, в которых край принимает участие. Основное внимание уделено проблемным аспектам, а также отработаны риски невыполнения намеченных результатов.

Например, с целью снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний предложено проработать вопрос перепрофилирования терапевтических коек в кардиологические, что должно увеличить доступность кардиологической помощи.

Одним из важнейших назван региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями". Главный онколог края Игорь Вихлянов сообщил, что подготовка к открытию центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в Каменской ЦРБ идет в соответствии с планом и рисков нет.

Наиболее сложным назван региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами". Участники заседания отметили, что необходимо еще раз провести работу с главными врачами, которые не всегда уделяют этой деятельности достаточного внимания. Присутствовавший на заседании ректор АГМУ высказал мнение, что каждый главврач должен отбирать потенциальных сотрудников начиная с первого курса медуниверситета.

Отметили на заседании еще один важный вопрос при трудоустройстве специалиста – наличие жилья. Так, на условиях служебного найма в настоящее время могут быть предоставлены квартиры в жилом комплексе "Демидов парк" в Новоалтайске. Получить квартиры могут медработники, которые трудоустроятся в этом году в Алтайский краевой туберкулезный диспансер, Городскую больницу им. Литвиненко (Новоалтайск), Первомайскую ЦРБ им. А.Ф. Воробьева, Алтайское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы, сообщили в региональном Минздраве, на Станцию скорой медицинской помощи (Барнаул).