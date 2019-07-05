Путин присвоил звание Героя России четверым погибшим подводникам

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибших при аварии на глубоководной станции подводников, сообщается на сайте Кремля.

Четверым подводникам "за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга" посмертно присвоено звания Героя Российской Федерации, остальные десять удостоены орденов Мужества.



Героями России в соответствии с указом стали:

капитан 1-го ранга Андрей Воскресенский ;

; капитан 1-го ранга Денис Опарин ;

; капитан 2-го ранга Дмитрий Соловьев ;

; капитан 1-го ранга Константин Сомов.

Орденов Мужества "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга", удостоены:

капитан 1-го ранга Владимир Абанкин ;

; капитан 2-го ранга Александр Авдонин ;

; подполковник медицинской службы Александр Васильев ;

; капитан 1-го ранга Сергей Данильченко ;

; капитан 1-го ранга Денис Долонский ;

; капитан-лейтенант Михаил Дубков ;

; капитан 1-го ранга Константин Иванов ;

; капитан 3-го ранга Виктор Кузьмин ;

; капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев ;

; капитан 1-го ранга Николай Филин.

Пожар на глубоководном аппарате произошел вечером 1 июля, официальная информация об этом появилась на следующий день. Тип аппарата официально не называется, однако, как сообщалось в СМИ, речь идет о спускаемом аппарате атомной глубоководной станции проекта 10831, известной как "Лошарик". Основная причина ЧП – пожар в аккумуляторном отсеке, заявил 4 июля министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Путиным.