Путин присвоил звание Героя России четверым погибшим подводникам

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибших при аварии на глубоководной станции подводников, сообщается на сайте Кремля.
Четверым подводникам "за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга" посмертно присвоено звания Героя Российской Федерации, остальные десять удостоены орденов Мужества.
Героями России в соответствии с указом стали:
- капитан 1-го ранга Андрей Воскресенский;
- капитан 1-го ранга Денис Опарин;
- капитан 2-го ранга Дмитрий Соловьев;
- капитан 1-го ранга Константин Сомов.
Орденов Мужества "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга", удостоены:
- капитан 1-го ранга Владимир Абанкин;
- капитан 2-го ранга Александр Авдонин;
- подполковник медицинской службы Александр Васильев;
- капитан 1-го ранга Сергей Данильченко;
- капитан 1-го ранга Денис Долонский;
- капитан-лейтенант Михаил Дубков;
- капитан 1-го ранга Константин Иванов;
- капитан 3-го ранга Виктор Кузьмин;
- капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев;
- капитан 1-го ранга Николай Филин.
Пожар на глубоководном аппарате произошел вечером 1 июля, официальная информация об этом появилась на следующий день. Тип аппарата официально не называется, однако, как сообщалось в СМИ, речь идет о спускаемом аппарате атомной глубоководной станции проекта 10831, известной как "Лошарик". Основная причина ЧП – пожар в аккумуляторном отсеке, заявил 4 июля министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Путиным.
Комментарии
Ещё ни кого не победили а героев России больше чем в ВОВ
За "задымление" в аккумуляторном отсеке Героев дали
Фамилии героев неизвестны, подвиги останутся на дне морском, похоронят тайно, по -путински гибридненко, может что-то не хорошее сделали?