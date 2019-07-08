Сеть станций технического обслуживания G-Energy service*, АФАС и Barnaul 22*, при поддержке торговой сети "Подкова", магазина-сервиса ZavGar*, телеком-оператора Дом.ru, автосервиса "Свой" и торгово-развлекательного центра GALAXY* дарят жителям и гостям нашего города долгожданное автособытие этого лета!

Уже в эту субботу, 13 июля 2019 года, в самом центре столицы Алтайского края на уличной парковке ТРЦ Galaxy сойдутся в гонке сильнейшие пилоты Сибири по дрифту.

Среди участников ожидаются команды из Новосибирска, Кемерова, Новокузнецка, Красноярска, Бийска и других городов Сибири – такие как G-Energy Drift Team* в составе обладателя кубка столицы Сибири, пилота RDS-Сибирь* Евгения Спирина, победителя и призера этапов RDS-Сибирь и участника RDS GP 2018* Сергея Калюжнова. На площадке развернется борьба за титул чемпиона Алтайского края по дрифту.

Впервые для такого масштабного мероприятия будет перекрыта практически вся уличная парковка возле ТРЦ Galaxy, которую разобьют на многочисленные зоны:

1. Гоночная трасса для спортсменов (дрифт). Обращаем ваше внимание, что участвовать могут пилоты, имеющие ЛИЦЕНЗИЮ категории Е. Трасса по периметру будет огорожена бетонными блоками и металлическими ограждениями.

2. Парк-стоянка участников гонки.

3. Большая зона автовыставки. Часть уличного паркинга будет выделена под уникальные, редкие и яркие автомобили, которые приедут в Барнаул со всей Сибири! На данный момент свое участие в мероприятии подтвердили более 40 владельцев уникальных авто.

4. Развлекательные площадки от партнеров:

Представители сети "G-Energy service Завьялово" на площадке установят детскую гоночную трассу с машинками на радиоуправлении , победители получат памятные призы.

, победители получат памятные призы. На площадке торговой сети "Подкова" самых маленьких гостей соревнований будет ждать бесплатный лимонад, сладкая вата и аквагрим , а взрослые смогут принять участие в розыгрыше комплекта новых автомобильных шин .

, а взрослые смогут принять участие в . На площадке партнера ZavGar можно будет получить бутылку воды и выиграть приз в размере от 10 до 25 тысяч рублей !

! Вся территория будет покрыта бесплатным Wi-Fi* от Дом.ru. На площадке телеком-оператора можно будет отдохнуть в мягких креслах и зарядить свой гаджет. Любителей скорости ждет фотозона в формате 360° и другие скоростные бонусы!

Помимо этого, в перерывах между гонками весь день гостей мероприятия будут развлекать "Роботы трансформеры КИБЕРТРОН", шоу-балет “Вегас”, мастера паркура, крио шоу с жидким азотом от команды Mr.Freeze_BRN*.

Партнеры мероприятия проведут интересные конкурсы для гостей соревнований с призами и автографами профессиональных пилотов. В перерывах гонки можно встретиться с представителями команды G-Energy Team и узнать, как ведут себя масла G-Energy в условиях гоночной трассы и пиковых нагрузок.

Если по очень уважительным причинам вы не будете 13 июля в Барнауле, не отчаивайтесь – ведь прямую трансляцию чемпионата Алтайского края G-Energy Drift можно будет смотреть на "YouTube"*, а также на всех платформах Barnaul 22.

Дата: 13 июля (суббота) 2019 года

Официальное открытие в 12:30, награждение в 18:00

Тренировочные заезды с 10:00

Место: г. Барнаул, пр-т Строителей 117, уличная парковка ТРЦ Galaxy

Вход СВОБОДНЫЙ

Возрастное ограничение: 6+

ВНИМАНИЕ! 13 июля будут открыты 2 этажа крытой парковки ТРЦ GALAXY: места хватит ВСЕМ!

Вся подробная информация по мероприятию, регистрация авто на выставку, аккредитация фотографов и СМИ – в группе мероприятия: G-Energy Drift

*Джи Энерджи Севис, Барнаул22, ЗавГар, Гэлекси, Джи Энерджи Дрифт Тим, АДиЭс, АДиЭс Джи Пи 2018, вай-фай, Мистер Фриз Брн, ЮТуб – прим. ред.