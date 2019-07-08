Понедельник, 8 Июль, 07:53

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,58
€ 71,66
Обь
309см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Опрессовка-2019День поля - 2019ЕГЭ-2019
Новости

G-Energy Drift соберет в Барнауле сильнейших спортсменов Сибири

, ИА "Амител"
Гостей мероприятия ждут гонки, выставка редких авто, розыгрыш денежных призов, развлечения и угощение для детей и взрослых

Сеть станций технического обслуживания G-Energy service*, АФАС и Barnaul 22*, при поддержке торговой сети "Подкова", магазина-сервиса ZavGar*, телеком-оператора Дом.ru, автосервиса "Свой" и торгово-развлекательного центра GALAXY* дарят жителям и гостям нашего города долгожданное автособытие этого лета! 

Уже в эту субботу, 13 июля 2019 года, в самом центре столицы Алтайского края на уличной парковке ТРЦ Galaxy сойдутся в гонке сильнейшие пилоты Сибири по дрифту. 
Среди участников ожидаются команды из Новосибирска, Кемерова, Новокузнецка, Красноярска, Бийска и других городов Сибири – такие как G-Energy Drift Team* в составе обладателя кубка столицы Сибири, пилота RDS-Сибирь* Евгения Спирина, победителя и призера этапов RDS-Сибирь и участника RDS GP 2018* Сергея Калюжнова. На площадке развернется борьба за титул чемпиона Алтайского края по дрифту.

Впервые для такого масштабного мероприятия будет перекрыта практически вся уличная парковка возле ТРЦ Galaxy, которую разобьют на многочисленные зоны:

1. Гоночная трасса для спортсменов (дрифт). Обращаем ваше внимание, что участвовать могут пилоты, имеющие ЛИЦЕНЗИЮ категории Е. Трасса по периметру будет огорожена бетонными блоками и металлическими ограждениями. 

2. Парк-стоянка участников гонки.

3. Большая зона автовыставки. Часть уличного паркинга будет выделена под уникальные, редкие и яркие автомобили, которые приедут в Барнаул со всей Сибири! На данный момент свое участие в мероприятии подтвердили более 40 владельцев уникальных авто.

4. Развлекательные площадки от партнеров

  • Представители сети "G-Energy service Завьялово" на площадке установят детскую гоночную трассу с машинками на радиоуправлении, победители получат памятные призы.
  • На площадке торговой сети "Подкова" самых маленьких гостей соревнований будет ждать бесплатный лимонад, сладкая вата и аквагрим, а взрослые смогут принять участие в розыгрыше комплекта новых автомобильных шин.
  • На площадке партнера ZavGar можно будет получить бутылку воды и выиграть приз в размере от 10 до 25 тысяч рублей!
  • Вся территория будет покрыта бесплатным Wi-Fi* от Дом.ru. На площадке телеком-оператора можно будет отдохнуть в мягких креслах и зарядить свой гаджет. Любителей скорости ждет фотозона в формате 360° и другие скоростные бонусы! 

Помимо этого, в перерывах между гонками весь день гостей мероприятия будут развлекать "Роботы трансформеры КИБЕРТРОН", шоу-балет “Вегас”, мастера паркура, крио шоу с жидким азотом от команды Mr.Freeze_BRN*.

Партнеры мероприятия проведут интересные конкурсы для гостей соревнований с призами и автографами профессиональных пилотов. В перерывах гонки можно встретиться с представителями команды G-Energy Team и узнать, как ведут себя масла G-Energy в условиях гоночной трассы и пиковых нагрузок.

Если по очень уважительным причинам вы не будете 13 июля в Барнауле, не отчаивайтесь – ведь прямую  трансляцию чемпионата Алтайского края G-Energy Drift можно будет смотреть на "YouTube"*, а также на всех платформах Barnaul 22. 

Дата: 13 июля (суббота) 2019 года
Официальное открытие в 12:30, награждение в 18:00
Тренировочные заезды с 10:00
Место: г. Барнаул, пр-т Строителей 117, уличная парковка ТРЦ Galaxy
Вход СВОБОДНЫЙ
Возрастное ограничение: 6+ 

ВНИМАНИЕ! 13 июля будут открыты 2 этажа крытой парковки ТРЦ GALAXY: места хватит ВСЕМ!

Вся подробная информация по мероприятию, регистрация авто на выставку, аккредитация фотографов и СМИ – в группе мероприятия: G-Energy Drift

*Джи Энерджи Севис, Барнаул22, ЗавГар, Гэлекси, Джи Энерджи Дрифт Тим, АДиЭс, АДиЭс Джи Пи 2018, вай-фай, Мистер Фриз Брн, ЮТуб – прим. ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
07:47
С 9 июля в Барнауле начнутся массовые отключения горячей воды 0
07:32
G-Energy Drift соберет в Барнауле сильнейших спортсменов Сибири 0
07:18
Пенной вечеринкой отметили праздник Ивана Купалы в Барнауле 0
07:01
DNS празднует открытие гипермаркета и дарит подарки 0
06:43
День семьи, любви и верности: что это за праздник и как его отмечают 0
06:36
Это не то, что вы подумали: десерты-обманки от британского шеф-повара 0
06:01
Алтайским врачам снизят ипотеку и будут оплачивать аренду жилья 2
23:24
Составлен рейтинг популярных подержанных люксовых авто в России 0
22:50
Dot Incorp выпустила смарт-часы для слепых 0
21:48
Властям предложили снизить цены на бензин, распечатав Росрезерв 0
20:29
Мужчина и ребенок погибли в ДТП в Алтайском крае 0
19:36
Экологи нашли 151 млн гектаров под посадку леса в России 1
18:54
В Алтайском крае приближается сезон охоты на медведей 1
17:57
Как не сгореть на солнце и что делать, если ожог уже получен 1
17:28
Росстат указал, какие товары подорожали сильнее всего 3
16:57
Сибиряки выбрали логотип ФК "Новосибирск" 0
16:37
Врача алтайского военкомата оштрафовали за взятки 4
15:59
Соцсети: Подросток чудом остался жив, делая селфи в Новоалтайске 1
15:34
МЭР: россияне будут вдвое больше путешествовать к 2035 году 4
14:55
В Грузии опасаются введения торгового эмбарго Россией 1
14:24
Рыбаки достали из реки тело мужчины в Новосибирске 0
13:45
Фотограф ужаснулась поведением туристов на Каракольских озерах 6
13:08
Полицейский УАЗ перевернулся при ДТП в Бийске. Фото и видео 6
12:33
Иномарка протаранила электроопору в Горном Алтае 0
12:09
На берегу алтайского озера нашли четыре обезглавленных скелета 0
11:35
Вредную суточную дозу молочных продуктов назвали в Минздраве 2
11:12
Составлен рейтинг типичных летних жалоб автолюбителей 0
10:30
Фармкомпании выплатили российским врачам 3,3 млрд рублей 3
10:07
Житель Новосибирской области умер от клещевого энцефалита 0
09:33
Митя Фомин и Елена Летучая поделились фото и видео с Горного Алтая 0
09:02
Коня на скаку остановит: как российская спортсменка проложила путь на "Олимпию" 1
08:35
В Бийске иномарка перевернулась, протаранив железный забор 0
08:01
"Самые читающие звездочки": в Яровом хотят установить новый рекорд 0
07:23
Жара сохраняется: прогноз погоды на 7 июля 0
07:14
Тариф на свет: из чего складывается и почему в Барнауле дороже, чем в Иркутске 14
06:44
Коты, которые очень переживают за хозяев в ванне 0
06:24
Где цветет папоротник: обычаи, традиции и обряды праздника Ивана Купалы 9
06:01
На Алтае выросла заболеваемость женскими видами рака 1
23:50
Увеличить число бюджетных мест в вузах на 25% попросили министра образования 0
22:41
Пожилого мужчину ищут в Барнауле, вышедшего рано утром из кардиоцентра 2
21:56
Галкин объяснил, почему его появление на корпоративе стоит 3,5 млн рублей 2
20:26
Успеть до осенних дождей: глава Барнаула проверил ход строительства школы № 136 0
19:57
Американскую концепцию противодействия России назвали неадекватной 0
18:34
От +12 до +31: погода в Алтайском крае на 7 июля 0
18:22
Ликвидацию разрушений от паводка в Приангарье оценили в 31,2 млрд рублей 0
17:51
Барнаульцы оказались в западне на городском пляже из-за слишком тесной парковки 18
17:29
Разводы идут на север: составлен рейтинг регионов по числу распавшихся пар 0
16:58
Два перевернувшихся автомобиля без хозяев нашли под Бийском 2
16:39
Перевернувшийся в Черном море катер был перегружен людьми в пять раз 0
15:56
Каждая пятая пачка: объемы нелегальной табачной продукции растут на Алтае 2
15:31
Безногую россиянку осудили за убийство мужа, избивавшего ее и ребенка 1
14:56
Бегали и догоняли: врачи рубцовских больниц приняли участие в сдаче норм ГТО 0
14:31
Мутко назвал сумму для восстановления социальной инфраструктуры в Приангарье 0
13:19
Крупный пожар произошел в жару в малосемейном доме Барнаула 4
12:46
Российский космический телескоп "Спектр-М" подорожал до 20 млрд рублей 1
12:14
ТЦ "Норд-Вест" и "Пассаж" вновь продают в Барнауле, но на 100 млн дешевле 3
11:54
КВНщик Сангаджи Тарбаев станет главным кандидатом в сенаторы от Калмыкии 8
11:26
Бийчанина будут судить за "пьяное" смертельное ДТП по ужесточенному закону 1
10:41
ВЦИОМ заявил о незначительном падении рейтинга Путина 7
10:11
Барнаулец, желая устроиться на работу за границей, отдал мошеннику 40 тысяч руб. 0
09:43
Медведев распорядился провести всеобщую диспансеризацию россиян 7
09:27
Движение по Старому мосту в Барнауле ограничено с 5 июля из-за ремонта по ночам 0
08:56
Семь ванных комнат и бассейн: особняк за 370 млн рублей нашли у Маслякова 3
07:56
Куда идти купаться: цены и адреса открытых бассейнов Барнаула 0
07:43
Можно ли купаться в ночь на Ивана Купалу и зачем нужно прыгать через костер 1
07:28
Нежные и легкие: рулетики из цукини с курицей от Sofi 0
07:02
Как спастись от жары и почему она может быть опасна 0
06:44
Флешмоб с открытием бутылок захватил Интернет 0
06:30
Какие недочеты благоустройства общественных территорий нашли в Барнауле 0
06:13
Аномальная жара: прогноз погоды в Алтайском крае на 6 июля 1
06:02
Аналогов в России нет: уникальный реабилитационный центр открылся в Барнауле 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.