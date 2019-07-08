Алтайским врачам снизят ипотеку и будут оплачивать аренду жилья

Молодые алтайские врачи смогут получить компенсацию за аренду жилья, если переезжают в муниципалитет, где не хватает медицинских работников. И все врачи края скоро смогут воспользоваться сниженным процентом по ипотеке. Об этом порталу Amic.ru рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Новшества

"Мы приняли решение о компенсации аренды жилья для молодых врачей. Если у муниципалитета нет возможности предоставить жилье, то его аренда будет оплачиваться из краевого бюджета. Чтобы получить ее, нужно обратиться в Минздрав", – сообщил Дмитрий Попов.

Также краевые власти договорились с алтайским отделением Сбербанка о снижении процента по ипотеке для медработников (любого возраста) на 0,5% от ставки.

В планах ввести практику заключения соглашений с врачами, где будет прописана траектория их развития как специалистов.

"Мы будем проговаривать с врачом, что сейчас он едет в район работать терапевтом, хирургом или гинекологом, добивается определенных результатов, и через несколько лет мы можем перевести его в районный центр. Часто выпускники и молодые врачи признаются, что не хотят ехать в село, потому что не смогут там развиваться и будут забыты, а им хотелось бы реализоваться в профессии", – пояснил Дмитрий Попов.

Кадровая проблема

Сегодня в регионе работает более восьми тысяч врачей, более 22 тысяч средних медработников, то есть всего чуть более 30 тысяч. Треть врачей – люди пенсионного возраста.

Дмитрий Попов рассказал о стратегии властей на ближайшие годы по решению кадрового вопроса. Она включает два направления. Первое – обеспечить все районы основными докторами – терапевтами, педиатрами, хирургами, гинекологам. Второе – обеспечить все крупные краевые центры специалистами узкого профиля.

Уровень укомплектованности педиатрами в алтайских больницах и поликлиниках составляет 84%, участковыми терапевтами – 75%.

"Сегодня нам требуется около 190 терапевтов и 70 педиатров. Ежегодно из вуза выпускается и приходит работать около 60 терапевтов и 25 детских врачей. Ожидаем, что сможем укомплектоваться в течение трех лет", – добавил Попов.

Кстати, по статистике 10% выпускников медвуза не становятся врачами и уходят в другие отрасли. По мнению министра, перед поступлением стоит проводить тестирование, насколько человек вообще готов стать врачом.

Заработная плата

По словам Дмитрия Попова, который в недавнем прошлом был замминистра здравоохранения Красноярского края, в регионах, где медики получают больше, кадровая проблема на том же уровне, что и в Алтайском крае. Так, красноярские врачи имеют в среднем совокупный доход в 77 тысяч рублей, а новосибирские – 64 тысячи. Алтайский врач в среднем получает 48 тысяч рублей. Но при этом уровень укомплектованности по ряду профессий там даже меньше, чем в Алтайском крае.

"Дело не только в зарплате. Так что и решать проблему надо комплексно. Да, и уровнем доходов, и мотивированием молодых специалистов на переезд и работу в сельских больницах", – отметил собеседник.

Дмитрий Попов рассказал, что Минздрав намерен вводить в работу эффективные контракты, когда перед специалистом ставится задача достижения определенных результатов, за что он будет получать повышенную заработную плату. Прежде всего это коснется дефицитных специальностей.

"Конечно, мы будем учитывать не только количественные, но и качественные показатели. Например, если хирург выполняет в месяц определенное количество успешных операций или освоил новые технологии, благодаря которым пациента можно будет лечить на месте, не отправляя в Барнаул", – резюмировал Попов.