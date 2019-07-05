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Массовая гибель пчел зафиксирована в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Пчеловоды Советского района бьют тревогу
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Случай массовой гибели пчел зафиксирован в Советском районе Алтайского края, сообщают "Вести-Алтай".

Всего за один день на 15 пасеках села Никольское умерло практически все поголовье. Причина пока не установлена.

Для ее выяснения отобраны несколько погибших особей. Их исследуют в нескольких лабораториях Барнаула.

Пчеловоды подозревают, что виной тому может быть дневная химическая обработка полей.

По словам специалистов, подобный эффект возможен, если во пчела пролетит время распыления инсектицида.

Однако местные аграрии утверждают, что применяют химикаты в строго установленное время. По их словам, никакой угрозы пчелам их действия не несут.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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