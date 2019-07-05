Случай массовой гибели пчел зафиксирован в Советском районе Алтайского края, сообщают "Вести-Алтай".

Всего за один день на 15 пасеках села Никольское умерло практически все поголовье. Причина пока не установлена.

Для ее выяснения отобраны несколько погибших особей. Их исследуют в нескольких лабораториях Барнаула.

Пчеловоды подозревают, что виной тому может быть дневная химическая обработка полей.

По словам специалистов, подобный эффект возможен, если во пчела пролетит время распыления инсектицида.

Однако местные аграрии утверждают, что применяют химикаты в строго установленное время. По их словам, никакой угрозы пчелам их действия не несут.